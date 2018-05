Zidane reivindica el hambre del Madrid en la final del sábado

El hambre. De eso habló ayer el entrenador del Real Madrid. Zinedine Zidane reivindicó el apetito que sigue teniendo su equipo de cara a la final de la Liga de Campeones, la tercera seguida para el técnico francés al frente del conjunto blanco. «Estamos preparados. ¿Cómo puede decir alguien que el Liverpool va a tener más hambre que nosotros? Ellos se van a matar y nosotros lo sabemos», explicó.

En el día dedicado a la prensa antes de viajar mañana hacia Kiev, tanto el técnico francés como los jugadores se mostraron ilusionados y confiados en sus posibilidades ante el Liverpool, insistiendo en que los ingleses no tienen por qué estar más motivados que los blancos. «Tenemos la misma ilusión, entrega y ganas que ellos. Se merecen la final como nosotros», dijo Zidane.

Las dudas respecto al once no han quedado resueltas en la hora escasa que entrenó el equipo blanco: «Va ser difícil para el que no juegue pero más difícil va a ser para el que no se vista. Los del banquillo son muy importantes, pueden entrar y hacer la diferencia, quiero a todos enchufados», comentó Zidane. La gran duda se centra en Bale, el galés, que había perdido su sitio en el once y ha recuperado su mejor versión en los últimos partidos. «Bale está bien, ha tenido continuidad entrenando y jugando. Hizo goles y más cosas», señaló el francés, aunque no garantizó, como sí hizo durante mucho tiempo, la presencia en el once del tridente de delanteros: Ronaldo, Bale y Benzema. «Los demás también entrenan bien y son importantes, pero esos tres para mí son los mejores y con diferencia».

EL FRACASO DE LA COPA / En cualquier caso, todos coincidieron en resaltar que la temporada no está en juego ante el Liverpool. «Sería culminar una temporada con muchas críticas y altibajos, podemos resarcirnos un poco y dar un golpe sobre la mesa. La Liga no se nos ha dado bien, es una realidad», reconoció Dani Carvajal, mientras que Zidane quiso desterrar la idea de fracaso. «No hay fracaso en la Champions, hemos jugado contra los tres mejores de Europa, por eso tiene mérito. Mi fracaso fue perder en la Copa habiendo ganado en la ida. No se puede ganar todo, pero lo importante es poner ganas», sentenció.

Sergio Ramos, el último en comparecer, reivindicó las buenas temporadas de este equipo: «No hay premio más gratificante que levantar una Champions, hay que darle el valor y la importancia que tiene. En mis primeras temporadas había inestabilidad y no jugábamos finales», recordó el capitán del Real Madrid. Otra comparecencia importante fue la de Isco, que dijo sentirse tan importante en el Madrid como en la selección. «Se interpretaron mal mis palabras, he jugado mucho este año y me siento importante», explicó el malagueño. El Real Madrid está ya en la cuenta atrás para la gran final del sábado, en la que busca su decimotercer título europeo.