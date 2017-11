5 trucos para aprovechar al máximo el Black Friday 2017

El Black Friday del 2017 está a la vuelta de la esquina. Este viernes se convertirá en una de las jornadas de más ventas del año, en un día ideal para hacer compras destinadas a la Navidad de artículos de todo tipo, en especial de tecnología.

El comercio en pleno se vuelca con los descuentos. Es por ello que te contamos cinco trucos para aprovechar el Black Friday (también puedes consultar la lista completa de tiendas que hacen descuentos y nuestra selección de las 20 mejores ofertas de Amazon en el Black Friday 2017).

1. Buscar y comparar

Miles de tiendas ofrecerán descuentos estos días. Es recomendable pensar antes de acudir a las tiendas (o a internet) qué es lo que queremos comprar, para después pensar qué tiendas pueden tenerlos en oferta.

En las páginas web de los comercios más famosos se pueden descargar los folletos de ofertas, y también puedes acudir a tu tienda habitual a preguntar. Lo que recomiendan los expertos es no volverse loco, fijar una lista de cosas realmente necesarias y limitarse a comprar cosas útiles. Y, cómo no, fijar primero un presupuesto para ver qué se puede comprar.

Una vez detectado un artículo que interesa, es importante saber si realmente su precio es ajustado. El Black Friday es un día de competición para las tiendas, por lo que la mayoría intentará ajustar precios. Para hacer la comparación es recomendable volver a mirar los folletos y acudir a Google: buscar por nombre de producto en Google Shopping, buscarlo en el buscador on line de tiendas similares y, en el caso de Amazon, recurrir a la siempre útil Camelcamelcamel.

Una vez asegurado que es el mejor precio, queda tomar al decisión de si comprarlo o no.

2. Sin prisas, pero sin pausa

Si detectas un producto que te interesa y su precio es el más ajustado posible, debes plantear si comprarlo. Antes, eso sí, vuelve a comprar precios con comercios similares... Y si realmente quieres comprarlo, lo más recomendable es que lo hagas pronto, pues suele haber un número limitado de estoc.

De hecho, en el Black Friday hay ofertas que duren todo el día, varios días o solo horas. También es pues importante asegurarse cuándo caduca la oferta, si es para unidades limitadas o no.

Se puede preguntar en la tienda o ver si hay un contador de unidades o de límite temporal de oferta en el caso de las tiendas online.

3. La compra 'on line' funciona

El comercio on line es el que ha traído el Black Friday y el que lo ha expandido. Cada vez hay más tiendas on line de prestigio, y los casos de compras con problemas son menores en porcentaje cada año.

Es por ello que si encontramos una oferta on line en la web de una tienda conocida, no hay que tener miedo a la compra. Lo podremos recibir en casa en muchos casos al día siguiente y con portes gratuitos; y en otros casos recogerlo en la tienda habitual. Eso sí: recuerda confirmar que se trata de la tienda oficial. Una manera simple es intentar detectar faltas de ortogrfía... Si las hay, desconfía.

Si no conocemos la tienda, es bueno destinar 5 minutos en Google a saber qué tienda es, buscar opiniones, asegurarse de dónde viene el producto y si tendrá o no garantía europea. Eso suele pasar en webs como Ebay: a veces el producto puede venir de China y tardar hasta 30 días en llegar al cliente.

4. La compra en tiendas físicas, también

Las tiendas físicas también se han sumado en masa a esta jornada de descuentos, y en algunos casos nos puede interesar tener el producto antes. Pasa sobre todo en artículos de moda. Además, hay casos en que el estoc en las tiendas físicas puede ser mayor que en las tiendas 'on line'.

También habrá muchos pequeños comercios que se sumen a la iniciativa, por lo que encontrar productos a precio más barato en las tiendas de barrio será posible. Solo habrá que pasearse.

5. ¿Se puede devolver?

Una vez decidido qué producto comprar, es recomendable también asegurarse de cuál es la política de devoluciones. Hay que preguntar cuántos días hay para devolver el mismo, y si tenemos derecho a recuperar el dinero o a un cambio por otro producto de igual valor.

Muchas veces el consumidor no consulta esa información, que puede ser factor determinante para pagar por un producto unos euros más pero asegurarnos de que podemos devolverlo o cambiarlo en caso de que no nos acabe gustando.

De hecho, hay tiendas que ofrecerán devoluciones incluso más allá de Navidad. Es decir: se podrán comprar regalos de la campaña navideña y devolverlos después si hubiese algún problema. Dependerá del comercio, así que mejor preguntar antes.