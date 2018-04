Bosal pierde el contrato del Corsa y pone en peligro unos 150 empleos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Menos mal que si no aceptaban las benevolentes condiciones del convenio la OPEL iba a cerrar e iban a bajr sueldos y todos pobres y no tendríamos el Corsa. Pues toma Corsa, los primeros que caen serán Bosal. Pero sobre si, que no hagan huelga y que acepten todo lo que les ofrezca la compañçia.