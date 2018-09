CCOO urge a Sánchez pasar de las "buenas intenciones" a los hechos

El sindicato CCOO celebró este jueves las buenas intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez en sus primeros cien días de Gobierno, pero le urgió a transformarlas en hechos sin escudarse en su falta de mayoría parlamentaria. "Estos cien días han servido para sembrar un campo de buenas intenciones pero hay que traducir lo que se dice que se quiere a hacer en lo que se va a hacer", sostuvó el secretario general del sindicato, Unai Sordo, en una rueda de prensa en la que enumeró como prioridades de su sindicato, la subida de los salarios más bajos por convenio, la derogación de los aspectos centrales de la reforma laboral y la reforma de las pensiones.

Sordo estableció como prioridad principal de CCOO identificar todos los convenios colectivos por debajo de los 14.000 euros anuales para modificarlos, tal y como acordaron en junio con la patronal en el preacuerdo salarial para la negociación colectiva de este año y los dos siguientes (del 2018 al 2020). "Si la patronal no acepta la incorporación de estos 14.000 euros a los convenio colectivos, exigiremos que se suba el salario mínimo interprofesional, que elimine las particularidades del anterior acuerdo", añadió, y aclaro que "el plazo es ya".

"Decimos que hay tormenta porque empezamos a ver relámpagos", aclaró Sordo, en relación a una parte de las patronales españolas que han mostrado "cierta resistencia" a la incorporación de estos 14.000 euros de salarios mínimos en sus convenios.

Por otra parte, Sordo recordó al Gobierno que tiene apoyos suficientes para cambiar algunos de los puntos centrales de la reforma laboral y puso como ejemplo la regulación de las contratas, subcontratas y las externalizaciones y la ultraactividad de los convenios. Por eso quiere hechos: "Le exigimos a Magdalena Valerio y a Pedro Sánchez que no se amparen en hipótesis de que no hay mayoría política para no modificar los aspectos centrales de la reforma laboral", añadió.

Por su parte, Sordo calificó de "buena noticia" el diálogo entre el Gobierno y Unidos Podemos, pero le recordó a Sánchez que necesita también a otros grupos políticos para tener mayoría.

Pensiones ligadas al IPC



Sobre las pensiones, Sordo pidió al Gobierno que se resuelva el Pacto de Toledo con "amplio consenso" en base a una revalorización de las pensiones sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC). "Si queremos que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, el IPC tiene que ser el elemento dorsal de la negociación", expuso Sordo. El secretario general de CCOO no desdeñó que, manteniendo la garantía del IPC para todas las pensiones y si se adoptan medidas distintas de revalorización, estas tengan una fuente de financiación distinta, como podrían ser los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"El incremento de la esperanza de vida no puede acarrear una bajada de las pensiones, esto se puede salvar incluyendo ingresos adicionales, por ejemplo, incrementando los ingresos ligados a las rentas más altas que viven más años", concluyó.