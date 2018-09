El nuevo reto de Inditex

Inditex venderá on line en todos los países del mundo en el 2020, tenga o no tienda física cerca del consumidor. El anuncio económico más relevante de los últimos tiempos fue hecho en Milán esta pasada semana por el presidente de Inditex, Pablo Isla. No fue en cualquier caso una promesa vacía ni anuncio de start-up a la búsqueda de financiación. La venta a escala mundial es ya un objetivo real de Inditex, un compromiso para la organización y con sus clientes que por ahora solo puede cumplir el líder del mercado, el mayor grupo textil del mundo. Se han fijado las líneas maestras del futuro de la industria y el comercio internacional y el plan se dicta desde Arteixo (Galicia), sede de Inditex.

El proyecto anunciado por Isla se extenderá a las ocho cadenas de la compañía: Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius y Uterqüe.

«Queremos hacer disponible nuestro producto de moda a todos los clientes en cualquier parte del mundo donde se encuentren, incluso en aquellos mercados en los que no hay tienda física», dijo Isla ante la prensa en su emblemática tienda del centro de Milán, nudo gordiano del escaparate de la moda mundial.

Para conseguir ese objetivo, la estrategia es conseguir el estoc integrado en sus tiendas (vender también a través de internet desde la tienda física). La página web será el centro, las tiendas del grup textil, los tentáculos de la organización y la revolución es consecuencia del devenir tecnológico y el cambio social. El control en tiempo real de todas las prendas a la venta hace posible el envío desde cualquier parte. El grupo ya ha implantado el estoc integrado en 25 de los mercados donde Zara opera on line, entre ellos España, China y Estados Unidos.

Para hacer posible esta integración, el grupo expandirá también el desarrollo de su sistema de identificación por radiofrecuencia (Rfid), que ya está presente en todas las tiendas de Uterqüe y Zara y que se extenderá a todas las tiendas del grupo en el 2020. El experto en distribución comercial y profesor del IESE, José Luis Nueno, considera que el anuncio de Inditex es una consecuencia lógica en el proceso de expansión del grupo gallego: «Ponerse a abrir tiendas a escala mundial sería surrealista. Para tener un 3% de cuota de mercado en EEUU Inditex tendría que abrir unas 4.000 tiendas, y un total de 8.000 para sumar esa cuota en China e India. Eso sería duplicar el número de tiendas actual».

En opinión de Nueno, el hecho de que Amazon tenga una cuota del 30% mundial en venta de ropa a través de internet y planes para fortalecer su peso en ese mercado obliga al líder del sector textil a tomar posiciones. Alibaba o Rakuten son también una amenaza. Inditex quiere aprovechar las tiendas y sus costes logísticos más bajos para impulsar la expansión.

EL MODELO DEL SIGLO XXI / «Lo que hizo Inditex es apostar acertadamente por una tecnología del siglo XX (el Rfid) para desarrollar su modelo del siglo XXI», explica el profesor de Esade Lluís Martínez Ribes. «Lo que hace Inditex es adaptarse a un cliente pegado a su o móvil, que le ha convertido en un ebody y que ha permitido pasar de una vida offline a otra on line. Inditex adapta su modelo a ese cliente onoff con las tiendas integradas».

Mientras Inditex baja en bolsa lastrada por una relación facturación–beneficios poco ventajosa, lsla anuncia una expansión on line que marca líneas de futuro creíbles y que no necesitan gafas de realidad virtual para encandilar.

La fortaleza del grupo está en el conocimiento del mercado y su modelo de negocio, alarde tecnológico y labor de trastienda. Moda al ritmo de 25 colecciones anuales. En China, India y Estados Unidos hay que mejorar, y la venta on line es el camino. Esta prevista al menos una plataforma logística por cada zona aduanera, según reconocen en Inditex. El comercio minorista a escala mundial a costes razonables será entonces realidad.