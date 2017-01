Al rescate de las fotos del móvil

Quién no ha perdido alguna vez las fotos más queridas de su móvil por una rotura o percance inesperado y se ha arrepentido de no haberlas impreso antes para no se extravíen. Este mal trago tiene solución con Fotolitic, una innovadora empresa oscense que hace solo tres meses que ha empezado a funcionar. Su idea es tan sencilla como práctica: imprimir las imágenes que los usuarios les pasan a través del Whatsapp y enviarlas al buzón del destinatario. Sin complicaciones, los recuerdos quedan a buen recaudo.

Detrás del proyecto están Daniel Amieva y Alba Crivillé, de 28 y 33 años, dos emprendedores procedentes del mundo del diseño gráfico y el márketing on line que han decidido dar rienda suelta a su sueño de montar un negocio aprovechando el salto a la era digital.

Todo comenzó hace solo un año y casi por casualidad. «Queriamos hacer algo y un día nos surgió la idea después de que a mi madre se le borraran del móvil unas fotos de mi sobrina», explica ella, natural de Gurrea de Gállego. En ese momento se les encendió la bombilla y comenzaron a idear una solución.

Aunque existen múltiples aplicaciones para enviar imágenes a revelar, según Alba, la mayoría son un «lío» y de difícil manejo para alguien sin destreza en nuevas tecnologías. «Para la gente mayor es complicado», apunta. En el caso de esta empresa, el funcionamiento es muy básico. Basta con tener Whatsapp y enviar los fotos que se quieran conservar en papel. Así de sencillo. También se puede contactar mediante un breve formulario en su web (fotolitic.es), en el que solo hay que anotar un nombre y número de teléfono, y el servicio responde a través de la popular aplicación de mensajería instantánea, Otra de los rasgos de Fotolitic es que el pedido llega al buzón de casa, sin necesidad de estar pendiente del repartidor.

El formato de las fotos es cuadrado (de 10 por 10 centímetros), estilo Polaroid, lo que permite salvar imágenes de poca resolución. Una caja de 15 unidades tiene un coste de 15 euros y la de 30 fotos sale a 25 euros, gastos de envío incluídos. Además, ahora existe una promoción con la que regalan 10 fotos más con cada pedido.

En sus tres primeros meses de vida ha logrado una calurosa acogida, con más de 3.000 fotos impresas y enviadas a toda España. «La respuesta está siendo muy buena», señala Alba. «Al principio nos hacían pedidos la gente de nuestro entorno, pero ahora recibimos encargos de todos los sitios. Es una bola de nieve que va a más», subraya.