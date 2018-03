Bunbury, favorito a reinar en los Premios de la Música Aragonesa

Enrique Bunbury es el gran favorito para reinar en los Premios de la Música Aragonesa de este año ya que acumula cinco nominaciones, las mismas que The Kleejoss Band que es el único que, a priori, podría plantarle cara al artista aragonés más internacional. La solución al enigma se resolverá esta noche a partir de las 20 en el Teatro Principal en una gala que presentada por los Starkytch e Irene Alquézar aspira a bajar de las dos horas de duración.

Son 19 premios los que se entregarán de los que dos ya tienen propietarios. Se trata de Las Novias que recogerá el premio Especial a la Carrera «por su cabezonería» y de La Ronda de Boltaña que recibirá el galardón Especial a la Trayectoria «por su cuarto de siglo como banda sonora del pueblo». En este caso, se da la curiosa circunstancia de que nunca ha estado nominado el grupo oscense en estos premios.

GALA DE SORPRESAS / El resto de 16 galardones se desvelarán esta noche, incluido el Especial Global que se anunciará in situ, y es ahí donde se espera que sobresalga el nombre de Bunbury (aspira a Mejor directo, Mejor canción por Cuna de Caín, Mejor EP por Cuna de Caín, Mejor álbum por Expectativas y Mejor producción por ese disco). Todas las categorías importantes menos la de solista.

Con el mismo número de nominaciones está la banda The Kleejoss Band (Mejor grupo, directo, álbum autoeditado por Inception, producción y portada) mientras que con una menos aparece el MC Sho-Hai (canción por La bella muerte, álbum autoeditado por La última función, producción y solista). Otros artistas que aspiran a salir del Principal con uno de los premios esta noche (una escultura de José Azul) son Calavera y The Bronson (con tres candidaturas cada uno) o Kase.O, Lady Banana, María José Hernández, My Expansive Awareness, Joaquín Pardinilla y Amòrica (con dos nominaciones cada uno), entre otros.

Este año se incorpora una nueva categoría a las ya existentes con el nombre de premio Itinerante, que viajará por distintas disciplinas del panorama musical aragonés que merecen ser reconocidas por su grado de importancia. En esta primera ocasión la estatuilla será para el técnico de sonido de directos más votado por los miembros del jurado.

Con respecto a la gala propiamente dicha, poco se ha desvelado al respecto de la misma más allá de los presentadores ya que no se conocen ni los entregadores de los premios. Sí ha trascendido que actuará La Ronda de Boltaña que lo hará tras recoger su premio Especial a la Trayectoria y que también lo hará el Especial Global, que sí se sabe que se trata de un solista que actuará junto a una voz femenina aragonesa.

Los premios son votados por un jurado relacionado con el panorama cultural aragonés, los Académicos de los Premios de la Música Aragonesa Aragón Musical. Su listado puede consultarse en la web oficial de estos premios. Solo la categoría de proyección es votada por el público.