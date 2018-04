Campeones de la taquilla

«La ausencia de discapacidad más grande que ha habido en esta película es una que yo veo mucho, el ego y cuando sucede eso, el tuyo también desaparece en tiempo real. Está claro que la sociedad necesita incluir a las personas discapacitada al 100%». El que habla es Javier Fesser y lo hace sobre los protagonistas de su última película que estrenó el viernes Campeones. Una producción que ya es la reina de la taquilla al sumar en su primer fin de semana casi dos millones de euros y 300.000 espectadores, el mejor estreno español del año. Fesser visitó ayer el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en la sesión numero 169 de La buena estrella en la que estuvo acompañado por el productor, el zaragozano Luis Manso, y las actrices Luisa Gavasa y Athenea Mata.

El protagonista de la película es Javier Gutiérrez que ejerce de segundo entrenador de un equipo de primera división de baloncesto, un Peter Pan sin ganas de tener un hijo a pesar de que su mujer sí lo desea. Una bronca descomunal con un colega deriva en una borrachera y en un accidente de tráfico que le sienta en el banquillo. El veredicto: entrenar durante unos meses a un grupo de deportistas con discapacidad intelectual, a los que, al principio, no tiene ningún reparo en llamar mongolos o subnormales.

El que diez de los protagonistas sean discapacitados ha obligado a todo el equipo, confesó Fesser, «a tener un nivel de exigencia tremendo porque han sido ellos los que nos han asombrado poniendo el listón tan alto y hemos tenido la presión de poder estar a su altura».

Pero, ¿por qué ha llegado tanto al público? Su director cree que la clave es que «deja muchas cosas bonitas y una de las más importantes es que lejos de ser todos iguales, todos somos maravillosamente diferentes. Empatizas mucho más cuando alguien es de verdad». Y es que en la película «todos los protagonistas tienen alguna discapacidad», indicó Fesser: «El propio Marco (Javier Gutiérrez) sufre la incomunicación y el miedo que le sale cuando está con los chavales. Buscamos la seguridad en lo normal cuando no nos aporta nada. La peor crítica que podrían haber hecho de mi película es que es normal. Eso me hundiría».

Campeones es una comedia pero «no está construida a base de gags sino de una mirada que refleja una actitud de vida que es muy divertida porque tienen una visión muy limpia y sincera. El humor de esta película no se basa en el chiste y en el juego de palabras sino en algo humano y personal», aseguró Fesser que fue más allá cuando le preguntaron sobre el tono empleado a la hora de hacer la película: «Es un retrato que está hecho desde la admiración y por eso es imposible llegar a un lugar donde molestes y ofendas. Además, la sinceridad que tienen ellos ha hecho que pasaran cosas curiosas como que ellos mismos se hayan incluido de forma natural cuando la gente me da la enhorabuena. Ellos dicen ‘¡Qué bien la hemos hecho!’ Y eso es muy bonito».

CURIOSIDAD Y SORPRESA

Luisa Gavasa recordó cuando trabajó como profesora de alumnos con necesidades especiales y que eso le provocó «un nivel emocional y un gran afecto, tanto que luego pensaba que no me aportaba nada estar con alumnos sin discapacidad». Athenea Mata (que realiza el papel de mujer de Marco), por su parte, explicó que afrontó «su papel con curiosidad porque nunca había tratado con personas discapacitados y para mí ha sido una sorpresa porque te digo que lo echo de menos y que no voy a poder encontrar un equipo así fácilmente».

Sobre el éxito en taquilla de esta película, Javier Fesser no quiere concederle más importancia que la del producto en sí: «El éxito radica en que lo que has hecho lo puedes enseñar feliz y orgulloso. Hacerlo lo mejor que puedes te hace especialmente feliz». El productor Luis Manso, que explicó que ya se han vendido los derechos a Francia y hay muchos países interesados también para remakes, dijo que la única verdad para afrontar ese reto es que «el verdadero riesgo es no correr riesgos. Con esta película ha pasado que hay gente en las salas que aplaude cuando se acaba y ahora el objetivo es mantener estas cifras».