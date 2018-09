La danza y el teatro se abrazan en el festival Zaragoza Escena

A una semana de que comience la tercera edición del Zaragoza Escena, los organizadores de este festival internacional de teatro y danza quisieron ayer incidir en el nivel de esta cita cultural, que acogerá este año 20 producciones diferentes desde el próximo día 14 hasta el 30 de septiembre. Serán dos semanas plagadas de actividades relacionadas con las artes escénicas y en las que las salas de la ciudad volcarán su programación con esta muestra. Además del Teatro Principal, el del Mercado, el de la Estación, el de las Esquinas, y el Teatro Arbolé, este año el espacio Etopia y las calles zaragozanas cobrarán relevancia como escenarios.

Zaragoza Escena contará este año con varios estrenos a nivel mundial y con compañías procedentes de diferentes rincones del mundo. En la agenda prevista destacan por sí mismos nombres como el del bailarín francés Olivier Dubois, que presentará por primera vez en España su espectáculo My body of coming forth day. Dubois, que actuará solo sobre el escenario, estará el 22 de septiembre en el teatro de la Estación y su presencia en Zaragoza se debe a una colaboración de los organizadores del festival con el Instituto Francés. Los mexicanos Cuatro x cuatro, por su parte, completarán la oferta multicultural con el estreno de su proyecto Disolver, el 28 de septiembre en el Teatro Principal y los ingleses Blind Summit presentarán The table el día 20 en Arbolé.

Compañías aragonesas / En total, siete de las compañías que actuarán en el Zaragoza Escena son aragonesas, y cinco de ellas estrenan funciones. Según dijo Víctor López, gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen, durante estos días y en el verano Zaragoza «ha sido un espacio de creación». «Este festival nació con la vocación de abrir la temporada, para que las compañías preparen sus proyectos en verano y los exhiban en invierno», comentó también.

Tranvía teatro será la primera de las agrupaciones aragonesas en presentar su propuesta, que en ese caso no se trata de un estreno, si no de la vuelta al Teatro de la Estación de Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna, que se estreno la pasada primavera. Será el 14 de septiembre, y ese mismo día los también aragoneses NØCollective presentarán El jardín (proyecto 0.1) en el Teatro Principal a las 21.00 horas.

Entre las propuestas más llamativas se encuentra la de Imaquinaria junto al grupo de teatro comunitario del Gancho, que saldrán a la calle el 30 de septiembre para mostrar a los vecinos del barrio de San Pablo su espectáculo La hierba siembre volverá. Según explicó Virginia Martínez, una de las promotoras de la iniciativa, el objetivo es mostrar la realidad del barrio y poder «contarse a sí mismos, mirando hacia el futuro», pero siendo realistas con el presente.

Por su parte, Pares sueltos va a exhibir Polvo, un espectáculo dedanza y teatro inclusivo de la coreógrafa Patricia Ruz que podrá verse el 21 de septiembre en el Teatro de las Esquinas.

El 29 de septiembre tendrá lugar el estreno absoluto de Teruel–Texas, catalogado por sus creadores como un «western poético» y musicado por la banda de country The drunken cowboys.

Todas estas propuestas aragonesas se sumarán a las de las compañías y artistas del resto de España, entre las que hay varios premios nacionales de Danza, como Mónica Valenciano y Rocío Molina, que actuará en solitario y también junto a la cantante Silvia Pérez Cruz. Las dos, ofrecerán al público zaragozano Grito pelao, uno de los espectáculos que más expectativas está originando de este festival. La función, que podrá verse por primera vez en Aragón, tendrá lugar en el Teatro Principal los días 22 y 23 de septiembre, a las 21.00 horas.

Entre todos estos actos, a los que hay que sumar varios más que completarán la oferta de teatro y danza, también habrá espacio para las actividades complementarias fuera de los escenarios. El domingo 16 de septiembre, por ejemplo, Roberto Oliván ofrecerán una masterclass sobre danza, y el jueves 20, se presentará en Zaragoza la Academia de las Artes Escénicas de España, de reciente creación. Muchas de las obras y funciones, además, irán acompañadas de coloquios y charlas con los artistas.

Zaragoza Escena ha sido organizado entre el Patronato de las Artes Escénicas y Ares y Asentar, dos asociaciones del sector.