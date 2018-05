El disparate de Ouka Leele

Bárbara Allende Gil de Biedma, más conocida como Ouka Leele, fotografió ayer a los habitantes de Fuendetodos para hacer su particular versión de los Disparates de Goya. La artista madrileña, Premio Nacional de Fotografía en 2005, se sumará así a la nómina de creadores contemporáneos que han continuado la célebre serie de grabados del genial pintor aragonés.

Lo hará con una fotolitografía realizada a partir de una de las cerca de 400 imágenes que tomó ayer en la localidad natal de Goya, y el resultado final podrá verse a finales de junio en la sala Ignacio Zuloaga, junto a la casa del pintor, en una exposición organizada por el Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos de la Diputación de Zaragoza que también mostrará toda su obra gráfica.

UN CENTENAR DE PERSONAS / La realización de las fotografías congregó a cerca de un centenar de personas, la mayoría vecinos del municipio, pero también visitantes. No obstante, en el grupo que ha posado para el objetivo de Ouka Leele solo estuvieron los protagonistas que la artista ha ido seleccionado: un burro, un perro, una mujer con una máscara de un lobo, varios vecinos vestidos con trajes goyescos, un grupo de personas disfrazadas... Las fotografías se hicieron frente a la casa natal de Goya y junto al nevero restaurado que hay en las afueras del municipio.

La fotógrafa, pintora y poetisa madrileña destacó que para ella fue «muy emocionante» asumir «el reto» de hacer su propio Disparate partiendo de un retrato tomado en la localidad natal del propio Goya. «Es la primera vez que vengo a Fuendetodos y no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, pero la respuesta de la gente ha sido magnífica. He colocado la cámara fija y me he dedicado a diseñar cada posición y cada detalle del encuadre que tenía delante, de forma que la fotografía muestra una especie de representación similar a la que preparaba Goya cuando pintaba cuadros como La familia de Carlos IV». Además de posados, la artista también retrató al grupo bailando.

A partir de una de las 400 imágenes captada este mediodía, Ouka Leele realizará una fotolitografía que será su aportación a la serie de los nuevos Disparates. «Las fotografías no son más que un documento, pero yo las trabajo bastante –detalló–. Siguen siendo realistas, pero trabajo el color para que reflejen lo que siento cuando las veo, para que muestren las emociones en toda su plenitud».

El Disparate realizado por Ouka Leele será el último de una serie impulsada por el Ayuntamiento de Fuendetodos como homenaje a la colección que Goya dejó inconclusa con 22 estampas. La serie pretende continuar esa labor, por eso desde el año 2001 se han editado otras 46 obras que forman una antología del grabado español contemporáneo, tanto por la calidad de los artistas participantes –de Arroyo a Guinovart pasando por Manolo Valdés, Canogar, Feito, Genovés, Plensa o Darío Villalba– como por los variados estilos y técnicas de grabado empleados.