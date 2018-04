«En este disco me quería desnudar internamente»

Alex Elías ha dado a conocer Alma norteña, su primer disco en solitario después del final de la banda Mr. Hyde a finales de 2014. El primer concierto de presentación fue el pasado 14 de abril en Madrid, en la sala El perro de la parte de atrás del coche. Tocó junto a su banda Los huéspedes y los artistas aragoneses NØM y Jesús Viñas. Este sábado repite fórmula en la sala zaragozana La ley seca, donde no solo mostrará su nuevo trabajo sino que versionará alguno de los temas que le hicieron conocido con Mr. Hyde.

–¿Qué tal fue la presentación del disco en Madrid?

–Maravilloso. La gente respondió muy bien. El disco nuevo es acústico y muy tranquilo pero el directo lo llevamos a otro punto. Es muy cañero. Fuimos a presentar un disco reflexivo, tranquilo y calmado y al final la gente acabo bailando y cantando.

<b>–Primer disco en solitario, ¿qué sensaciones tiene? </b>

–Muy buenas. Un amigo me ha dicho que no tiene nada que ver con lo que había hecho hasta ahora y eso me ha gustado mucho. Los últimos discos de Mr. Hyde tenían muchos toques de música electrónica y eran rock y este nuevo trabajo es muy diferente. Más acústico como ya he dicho. Este cambio ha sido buscado además.

<b>–¿Y por qué buscó este cambio? </b>

–Porque mis influencias habían cambiado. En el último año de Mr. Hyde, me di cuenta de que la música que yo escuchaba en casa ya no tenía que ver con lo que hacíamos con el grupo. Mis influencias cambiaron y yo empecé a escuchar música americana, más calmada, como Ryan Adams, The National o José González. Este tipo de música es quizás más adulta y no tan juvenil.

<b>–Si echara la vista atrás, ¿qué destacaría y que cambiaría? </b>

–Quizás me hubiera ido a Madrid más pronto de lo que me fui para darnos a conocer antes. Y, sobre todo, hubiera confiado más en mí de lo que lo hice en el momento, porque confiamos en gente que nos prometieron mucho pero con los que no llegamos a nada. Hay cosas que es mejor hacerlas por ti mismo. Por lo demás el balance es muy positivo, porque conocí a gente y estuve en sitios espectaculares. Ahora me toca empezar de cero, pero bueno, ojalá esta nueva etapa me lleve a sitios tan guapos como a los que me llevó Mr. Hyde.

<b>–Sus letras se han vuelto más íntimas. ¿Qué esconde detrás de los versos de sus canciones?</b>

–En este nuevo disco me quería desnudar internamente. A diferencia de la música, que puedes buscar un enfoque u otro, a mí las letras me salen solas y este trabajo me salió muy confesional. Me llegó a dar pudor escribir alguna de las estrofas, pero nunca tiré para atrás. <b>

–Parte de la inspiración la ha encontrado en el Pirineo. </b>

–Sí, sus paisajes me han ayudado a sobrellevar el impás entre el momento de la disolución de Mr. Hyde y el comienzo de mi carrera en solitario. Fueron momentos en los que no me encontraba bien y eso se metió en mí.