El primo de George Michael vincula su muerte a las drogas

Cuando no hace ni un mes que un fallo cardiaco se llevó a George Michael el día de Navidad, y tras conocerse que el resultado de su autopsia "no es concluyente" -su fallecimiento, a los 53 años, "sigue siendo considerado inexplicable pero no sospechosos"-, aparece el primo de ídolo británico del pop, Andros Georgiou, que trabajó con él hasta 1998, para echarle más dosis de intriga a las circusntancias de su muerte.

En una entrevista en el programa de Victoria Derbyshire de la BBC, que se emite este martes, 17 de enero, el pariente, con cierta retirada al excomponente de Wham! y un 'look' intencionadamente similar al George Michael de los útlimos tiempos -ropa pegra, gorra visera, gafas de pasta ahumadas y perilla-, se ha sentado en el sillón para abrir viejas heridas y contar que Michael habría vuelto a las andadas: "Las drogas duras habían regresado a su vida", recordando que en el pasado el artista fue adicto a la cocaína. Ahora su "favorito" era el crack, ha dicho, negando asimismo que se pusiera con heroína. "Los informes que dicen eso son basura absoluta. Yo sé que él nunca tomó esa droga".

En el 2006, las cámaras de televisión también captaron al cantante fumando un porros por la calle.

UNA MEZCLA EXPLOSIVA

Al parecer que del hombre que se crió junto al cantante, este habría "tomado mucho de algo, mezclado con antidepresivos y otros fármacos, además de alcohol", cuando se lo encontraron sin vida en su casa de Goring-on-Thames, en Oxfordshire.

"Creo simplemente que su corazón dejó de latir", concluye Georgiou.

Relata para la tele que, tras ponerse en contacto con personas que frecuentaron al cantante en los últimos años de su vida, este "volvió a ser arrastrado al lado oscuro". De ahí que las circunstancias de su muerte sigan siendo 'sospechosas' y objeto de titulares y portadas de la prensa británica:



LLEGAR A LA VERDAD DEL ASUNTO



El primo de George Michael asegura que su intención es llegar hasta el final del asunto, "llegar a la verdad de los sucedido", y saber lo que el cantante podría haber tomado antes de morir, así como saber cómo podría haber adquirido los fármacos. De la misma manera, el que fuera exproductor discográfico rechazó de plano las especulaciones de que el divo se hubiera suicidado porque estaba deprimido. "Creo que él tenía pensamientos suicidas, pero no creo que fuera un suicidio".

"Él era increíblemente generoso (...). Una de las mejores personas que he conocido", y recuerda cómo los dos solían llenar hasta arriba dos Range Rovers en Navidad para ir a alimentar a los sin techo del West End de Londres.



COLECCIÓN DE CANCIONES INÉDITAS



Andros Georgiou promete seguir dando titulares, pues ha explicado también que tiene "una colección de canciones inéditas escritas y cantadas por Michael".