Víctor López admite errores en uno de los proyectos de danza

Víctor López, gerente del Patronato de las Artes Esénicas y de la Imagen, que gestiona los teatros públicos de Zaragoza y tiene un presupuesto de 6.000.000 euros al año, comapareció ayer en el pleno del consistorio a petición del grupo socialista. El PSOE quería conocer detalles acerca de cómo se habían puesto en marcha dos proyectos de danza, el TransitProject y el Zaragoza Escena, ya que según los socialistas ambas iniciativas presentan «una dudosa legalidad». La asistencia de López al pleno se produjo en un clima de bronca política y después de que Lola Ranera, edil del PSOE, mostrara su enfado hace semanas por la ausencia del gerente en la comisión de Cultura, que tuvo lugar el día 16 de julio.

«Jamás en la historia el gerente de un Patronato había tenido que comparecer en un pleno. Es un día inaudito. No sé si felicitarle por ello –decía irónicamente Ranera dirigiéndose a López–. Pedí que viniera para que explicara lo que para mí es la historia de un chanchullo. Le pido que diga la verdad», expresó la socialista.

acusaciones de la oposición / Zaragoza Escena es un festival de artes escénicas y danza que celebrará su tercera edición en septiembre. Por su parte, el TransitProject supondría la creación de una suerte de compañía–escuela de danza en la que los alumnos egresados de esta disciplina podrían continuar formándose. «Estos dos proyectos han sido llevados a cabo con falta de transparencia y una inexistente pluralidad. Reconozca que no hay ningún tipo de expediente», pidió Ranera, que también le exigió a López que admitiera que había recibido órdenes de no venir a comparecer a Zaragoza el pasado día 24 en una comisión extraordinaria de cultura, tal y como ella le ofreció. López ya dijo en su momento que no pudo asistir a ninguna de las comisiones por encontrarse de vacaciones y atendiendo un problema de índole familiar «grave».

Concretamente, la oposición le pidió al gerente del patronato que le explicara cómo y por qué habían abierto el plazo de selección de candidatos para las becas que contempla el TransitProyect sin que hubiera ningún tipo de informe legal ni económico sobre el proyecto, tal y como mandan las normas del ayuntamiento. «Pusieron en marcha un dominio web en la que los interesados pudieran inscribirse, y eso conlleva unos costes», argumentó Ranera. También le achacaron a López que no se haya contado para este proyecto ni con el Conservatorio de Danza de la ciudad ni con las escuelas privadas.

LA RESPUESTA DEL GERENTE

En su defensa, López dijo que la web que se puso en marcha en su momento se trataba de un blog gratuito que no tuvo costes para el erario. «La audición para seleccionar a los becados se ha paralizado y no hay fecha para su reanudación. Hasta que no estén listos todos los informes jurídicos oportunos no se pondrá en marcha, y no sé cuando será. Además ya hemos hablado con las escuelas privadas y el conservatorio. Es una de las cosas que no hicimos pero que estamos haciendo ahora. Estamos rectificando», reconoció López. Por su parte, el concejal de cultura del gobierno de Zaragoza, Fernando Rivarés, defendió férreamente al gestor de los teatros de la ciudad, de quien dijo que era un magnífico gerente. «Sí, le dije que no viniera a Zaragoza a comparecer porque primaba su situación personal», contó Rivarés, lo que revolvió a los concejales socialistas, que le llamaron «cara dura». «Me siento completamente libre, no soy siervo de nadie», añadió López.

Todos los grupos mostraron su apoyo a la ideas «de fondo» que suponen tanto el TransitProject como el Zaragoza Escena, pero la oposición dijo que la polémica se debe a «la forma».