El bulo de que Rajoy no ha pedido su pensión como expresidente del Gobierno: ya lo ha hecho

Mariano Rajoy sí ha pedido su prestación como expresidente del Gobierno. De hecho, su solicitud está en marcha: según Maldita.es, el exlíder del PP ya ha solicitado el acceso a las prerrogativas recogidas en el Estatuto del expresidente.

Esta noticia, obtenida a través de una petición de acceso de información pública, desmiente un bulo que se extendía en redes sociales según el cual Rajoy había renunciado a este privilegio. Este portal especializado en desmentir noticias falsas explica que también la dotación que le corresponde. En concreto, según el Real Decreto 405/1992, Rajoy tiene derecho a que se cubran los gastos de dos puestos de trabajo de libre designación a su servicio (uno de nivel 30 y otro de nivel 18); a una dotación para gastos de oficina, alquiler, atenciones de carácter social; a un coche oficial con conductor; a la escolta que Interior considere necesario; y al acceso libre y gratuito a las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos del Estado.

Pero, ¿cuánto supone esto en euros? Delimitar esta cantidad no es tarea fácil, porque el monto total se fija vía Presupuestos Generales del Estado y hay que repartirlo entre todos los expresidentes vivos (que lo hayan solicitado). Hasta ahora había solo tres (Felipe González, José María Aznar y José Luiz Rodríguez Zapatero) y las cuentas públicas destinó 223.740 euros a este menester, lo que hacía una cantidad de 74.580 euros para cada uno. No obstante, como el Gobierno del PP no contempló una incremento de la partida (para asumir la entrada de Rajoy), ahora habrá que ver cuando se consolide el gasto si la partida sube o la cantidad por expresidente baja.

No.



Rajoy no ha renunciado a la dotación a la que tiene derecho como expresidente: ya la ha pedido.



Lo sabemos gracias a una petición de acceso a la información pública a través de la ley de transparencia.



¿Sueldo vitalicio?

A lo que no tiene derecho Rajoy es a un sueldo vitalicio (pero sí a una indemnización por cese, incompatible con su reincorporación a su puesto de registrador), aunque sí pasa a ser consejero nato de Consejo de Estado cuando exprese su voluntad de pertenecer a él.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes condecorar al expresidente con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, al igual de al que fuera su ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.