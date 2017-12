ERC cerrará campaña ante la cárcel de Junqueras

Esquerra Republicana cerrará la campaña electoral el próximo martes ante el Centro Penitenciario Madrid VII, en Estremera, donde se halla recluido el presidente del partido, candidato a la presidencia de la Generalitat y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras.

No se tratará de un mitin, obviamente, no solo porque la planicie mesetaria no es el marco ideal para ello, sino porque las intervenciones políticas tendrán lugar en la villa del propio Junqueras, Sant Vicenç dels Horts, esa misma tarde.

Hasta Estremera se desplazarán los 15 primeros candidatos de la lista por Barcelona y los tres primeros de Tarragona, Lleida y Girona, a excepción hecha de Carme Forcadell, que tiene actividad parlamentaria, y los 'exconsellers' sitos en Bruselas Meritxell Serret y Toni Comín.