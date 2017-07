El Govern recurre la amenaza del FLA y no dará la lista de interventores

"Damos un mensaje a todos los servidores públicos: el Govern asume todas las responsabilidades", así explican fuentes de presidencia de la Generalitat la doble decisión tomada este martes por el 'Consell Executiu' frente a la amenaza del Gobierno de cortar el grifo del FLA a la Generalitat si destina dinero al referéndum. El encargado de anunciar la doble medida ha sido el vicepresidente del Govern y 'conseller' de Economia, Oriol Junqueras: el Govern presentará dos recursos ante el [Tribunal] Supremo y el Constitucional porque considera que "las medidas anunciadas [por el Gobierno central son desmesuradas y no se corresponden con lo que debería exigir en este tema". Además, la Generalitat no informará a Hacienda de los nombres de los interventores de todas las 'conselleries' y organismos públicos de la Generalitat y solo responderán sobre la gestión económica los 13 miembros del 'Consell Executiu'.

"El Govern quiere proteger a todos los trabajadores públicos. Los 13 miembros del Govern asumen todas las responsabilidades de las decisiones que toma el Govern. No facilitaremos la lista de funcionarios, en algún casos trabajadores laborales, de 183 entidades vinculadas a la Generalitat porque somos los miembros del Govern los que certificaremos cualquier petición de información que se nos quiera hacer", ha expresado Junqueras.

"El Gobierno ya dispone de la información porque se le trasmite una vez al mes, se publica de forma regular en la web de la Generalitat. Si se les pide que vuelvan a certificar la información lo hará cada ‘conseller’, lo pasará a Vicepresidencia, Economía y Hacienda que lo daremos a la interventora general para que lo trasmita al Gobierno español si lo considera oportuno", ha explicado en su comparecencia el número dos del Govern.

NO SE PAGA EL REFERENDUM CON EL FLA

Junqueras ha asegurado que cortar el grifo del Fondo de Liquidez a Cataluña solo perjudicaría a los proveedores catalanes y a las entidades del Tercer Sector Social, pero no logrará parar la financiación del referéndum: "El objetivo del Gobierno cortando el FLA no es parar el referéndum porque no hacemos el referéndum con las facturas del FLA. Lo que parará o intentará parar es el buen funcionamiento de los proveedores de servicios, hospitales, residencias de personas mayores…". Junqueras ha afirmado que de llevarse a cabo el corte de suministro, se acabará perjudicando al conjunto del Estado porque se cortará el grifo del vencimiento del mismo FLA y "se estará cortando a si mismo". En todo caso, ha explicado, el Govern dispone de un "plann de contigencia de tesorería" para afrontar los pagos.

Junqueras, además, ha informado de que durante el primer trimestre del 2017 se han dejado de pagar facturas del FLA por parte del Estado. "No es la primera vez que el Gobierno no paga facturas a través del FLA, no un mes ni dos ni quizás tres. Durante el primer trimestre del 17 el Gobierno no pagó ninguna factura a través del FLA hasta el mes de abril. ¿Hubo algún proveedor que no cobrase, en enero, febrero o marzo? Hubo alguno que no cobrara. La respuesta es no, todos cobraron", ha afirmado.

DERECHO DE DEFENSA

Por otra parte, el portavoz del Govern Jordi Turull ha anunciado que "el Govern garantizará el derecho de defensa de miembros del Govern, altos cargos y empleados públicos de la Administración, para que ningún servidor publico haya de sufrir ante denuncias y querellas infundadas que estamos viendo por parte de la actuación arbitraria del Estado por tierra, mar y aire. La defensa jurídica iría a cargo de la Generalitat".

Turull también ha anunciado un recurso del Govern contra los trámites de la Sindicatura de Cuentas del Estado, en relación a requerir responsabilidades económicas al 'expresident' Artur Mas, y los 'exconsellers' Ortega, Rigau y Homs por el gasto de unos 5 millones de euros en la consulta del 9-N del 2014. El Govern recurrirá el inicio de la instrucción del caso porque se ha hecho, alegan, vulnerando los plazos y porque se ha personado el Abogado del Estado en el mismo.

IRREGULARIDADES EN EL GOVERN DE MAS

Por otra parte, Junqueras ha reconocido indirectamente la existencia de un informe de los actuales responsables de Infraestructuras.cat del Govern que habría detectado irregularidades en la concesión de obras públicas por parte del anterior Govern de Artur Mas, tal como avanza el martes el digital 'El Español'. El vicepresidente ha asegurado que tanto él como el responsable actual de Infraestructures.cat, Joan Jaume Oms, han dado explicaciones en el Parlament y han dado cuenta de lo detectado ante el juez instructor de El Vendrell que analiza el caso 3% y las implicaciones que pueda tener el 'exconseller' y exsecretario del Govern Germà Gordó. "Esta información la he explicado en una sede parlamentaria en una comparecencia en la comisión de Economía y me consta que de esta información respondió también el presidente de Infraestructures.cat". "Además -ha apuntado Junqueras-, hemos traspasado cualquier información, dato relevante en este sentido al juez instructor de El Vendrell".