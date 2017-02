Iglesias se plantea dejar de ser diputado si pierde Vistalegre II

Pablo Iglesias redobla su amenaza y el planteamiento de la asamblea ciudadana, Vistalegre II, como un plebiscito de todo o nada. Si este domingo su equipo pierde en el cónclave frente a la lista de Íñigo Errejón no solo dimitiría como líder de Podemos sino que, además, podría dejar el acta de diputado en el Congreso. “Dejaría la secretaría general. Lo del escaño lo hablaría con los compañeros, puede que sí. Cuando uno deja el liderazgo tiene que evitar hacer sombra a nadie”, ha explicado este jueves.

El órdago va en aumento. Al inicio del proceso electoral Iglesias vinculó su continuidad al frente del partido morado a su victoria en la votación de los documentos (proyecto político y organizativo). Más adelante matizó que se marcharía si salía derrotado su equipo y, elevando el carácter plebiscitario, se situó como número uno de esa lista al Consejo Ciudadano Estatal (CCE) para poder confrontar cuerpo a cuerpo con un Errejón que se niega a disputarle el cargo de secretario general. Este jueves Iglesias ha defendido en una entrevista el Telecinco que no podría continuar pilotando Podemos si no le rodea una cúpula que pertenezca mayoritariamente al pablismo y ha reforzado la idea de duelo en el que un empate no es solución. “La moneda no puede caer de canto”, ha insistido.

“Uno no puede confundir los deseos con la realidad. Si su lista se queda en minoría, uno no puede gobernar el partido. El líder del partido tiene que tener mayoría”, ha señalado.



AUGURA 20 AÑOS DE MOQUETA ERREJÓN



Iglesias pronostica que Errejón tendrá una carrera política más larga de lo suyo, más allá de cómo termine el cónclave de este fin de semana, a pesar de que el secretario político dice estar dispuesto a asumir las consecuencias si pierde, por la posibilidad de ser laminado. “No se trata de hacer una profecía con eso”, ha zanjado Iglesias, quien ha augurado un largo futuro a su ‘número 2’. “Probablemente tiene una proyección más larga, me imagino a Errejón de aquí a 20 años en política”, ha opinado. Tras hacer el pronóstico, ha etiquetado a los políticos como personas desconectadas de la realidad que viven encerradas en “jaula de cristal” para advertir: “Cuando entras en la moqueta, la moqueta es enormemente seductora”.