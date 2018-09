Las notas de Montón se manipularon tras terminar el curso, según 'eldiario.es'

La situación para Carmen Montón se complica a medida que pasan las horas. Según publica 'eldiario.es', la aún ministra de Sanidad, Bienestar y Consumo no aprobó su máster en Igualdad, impartido por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en la convocatoria de junio del 2011. En el sistema informático del centro educativo, en noviembre de ese año, queda constancia de que "alguien entró" y cambió el "no presentado" de una asignatura del curso de postgrado por un "aprobado", pese a que las actas del curso ya estaban cerradas.

Eso implica que la presentación del trabajo de fin de máster en junio de 2011, que la ministra asegura que realizó y del cual conserva copias y los borradores precedentes, habría sido fraudulenta porque en ese momento no tenía todas las asignaturas aprobadas. La modificación de la nota fuera de plazo podría ser la causa de que el título oficial de Montón figure como fecha de finalización el 2012, porque presuntamenten aprobó la última asignatura en ese curso académico.

Montón negó tajantemente el lunes haber cometido cualquier irregularidad y señaló que su caso "no tiene nada que ver con otros", en referencia a Pablo Casado y Cristina Cifuentes. Y este martes, pese a las nuevas revelaciones, ha insistido en su tesis de que sería "injusto" dimitir porque dispone de documentación que, en su opinión, acredita que ella sí realizó el máster.

El apoyo del presidente

La ministra asevera que sigue contado con el apoyo del presidente y de otros miembros del Gobierno. Según sus palabras, dado que Pedro Sánchez y otros ministros guardan silencio, el jefe del Ejecutivo quiere que "esté fuerte" y dé "explicaciones claras". Para ello, a primera hora de este martes ha concedido una amplia entrevista a la 'Cadena Ser' en la que ha manifestado que desconoce si alguien modificó sus notas, pero que como ella no exigió un trato de favor, la sombra de duda sobre la URJC "no es su responsabilidad" y no se le puede "imputar" a ella ni exigirle que dimita por ello.

Montón afirma que ningún profesor le "advirtió" que debía subsanar nada y que por eso entregó en junio del 2011 el trabajo final, "con la tranquilidad" de que estaba siguiendo el "proceso ordinario". La ministra dispone de una treintena de correos electrónicos que demuestran su interés por matricularse en el curso y por seguir las clases y las actividades complementarias. Si bien, ha reconocido que hasta enero no pudo asistir regularmente porque su trabajo como portavoz parlamentaria de Igualdad en el Congreso se lo impedía.

No guarda documentos que acrediten como aprobó las asignaturas

En aquella fecha, ya habían concluido seis de las 12 asignaturas del curso, que Montón afirma que aprobó con la presentación de trabajos en la convocatoria de junio. Si bien, como ha reconocido esta mañana, "desgraciadamente" no guarda ninguna copia que pueda acreditar cómo aprobó cada una de las materias.

Aunque la ministra niega similitudes, lo cierto que el cambio en su acta de notas se asemeja al escándalo que se ciñe sobre el currículo de Cifuentes. La justicia investiga, de hecho, cómo y por qué la funcionaria Amalia Calongue modificó las calificaciones de la expresidenta madrileña, para cambiar también una asignatura calificada con un "no presentado" por otra nota. Y se indaga además sobre la posible manipulación de las firmas en dicho acta.