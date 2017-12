Puigdemont reta a Iceta a dimitir y aceptar al Govern si gana el independentismo

En el mítin central de Girona, tierra natal de Puigdemont, el 'president' destituido y cabeza de cartel de Junts per Catalunya ha elevado el tono y ha aprovechado, en su intervención por videoconferencia, para cargar todas las tintas contra el candidato socialista, Miquel Iceta, al que ha retado a retirarse, aceptar la derrota "del 155" y respetar la recuperación del Govern destituido que si las fuerzas independentistas ganan las elecciones el 21-D.

Iceta ha sido el blanco de los dardos una y otra vez de Puigdemont ante un público enfervorecido en el Palau de Congressos: "Iceta tiene una oportunidad de reconciliarse con la historia de su partido, que acepte el resultado de las urnas y si nos vuelve a dar la mayoría a los independentistas, que se ponga al servicio de las institucones de Catalunya y no las de Madrid". En este sentido, el cabeza de lista de JxCat ha añadido: "Ponerse al servicio es sencillo: si sale derrotado el 155, democráticamente se tiene que retirar y aceptar la derrota y si sale que se ha restituir el Govern, lo ha de reconocer como el Govern legítimo de Catalunya desde el minuto 1".

Puigdemont ha seguido castigando el apoyo de Iceta al 155 y ha cargado contra su propuesta de dimitir si en dos años no logra un pacto sobre el encaje de Catalunya. "Miquel, vas tarde, muy tarde, Miquel 155 Iceta, la has hecho muy gorda", ha espetado. "Va muy tarde porque ha tenido la ocasión de haber dimitido mucho antes", ha añadido, y ha planteado una serie de preguntas a Iceta sobre medidas contrarias al soberanismo: "¿Donde estaba? Estaba escondido o comiendo paellas mientras golpeaban a sus conciudadanos", ha añadido con contundencia.

Puigdemont ha situado a Iceta en todo momento al lado de las medidas de Rajoy: "¿Cuánto ha tardado en ponerse al servicio del señor Rajoy? Exactamente 155 minutos de la vergüenza, que acompañarán la historia de esta triste deriva del PSC. Y ahora dicen que lo dejarán cuando ha tenido ocasiones para hacerlo, ya nos conocemos".

Voto útil y mensaje de Geli al PSC

En el mítin se ha pedido una victoria independentista no sólo en escaños sino en votos y también se ha apelado a la idea del voto útil a favor de JxCat y de Puigdemont. Marina Geli, 'exconsellera' de Salut con el PSC, ha argumentado su presencia en la lista de JxCat: "Escogí entre PSC y soberanía, quiero mirarme al espejo y no tener vergüenza". En el acto han intervenido entre otros el 'exconseller' Josep Rull, una semana después de salir de la cárcel de Estremera, en Madrid, insistiendo en que "no hay tantos barrotes para encerrar tanta dignidad". Y ha asistido también la esposa de Puigdemont, Marcela Topor, a la que Puigdemont ha saludado durante su intervención y le ha agradecido su "comprensión en momentos difíciles".