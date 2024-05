La condena de la salvación

No es novedad que el Real Zaragoza se presente en la antepenúltima jornada del campeonato sin haber logrado, ni siquiera, el mínimo exigible. De hecho, es lo más habitual desde que el equipo aragonés dio con sus huesos en Segunda División por última vez tras la caída a los infiernos en la 2012-13. Desde entonces, el equipo aragonés ha afrontado las tres últimas fechas de cada ejercicio sin haberse asegurado la permanencia en la categoría de plata del fútbol español en seis de las once campañas, algo que, como el día de la marmota, se ha convertido en una rutinaria pesadilla.

Será la cuarta temporada consecutiva en la que el Zaragoza lo deja todo por hacer hasta el final. Como el peor estudiante del aula, el equipo aragonés ya ha suspendido el curso hasta el punto de que su principal aspiración ahora pasa por repetir y volver a intentarlo el próximo. No le da para más a una escuadra incapaz de sumar más allá de 46 puntos en las 39 jornadas disputadas hasta ahora a pesar de disponer del cuarto límite salarial más elevado de la categoría, lo que le ha servido para volver a sellar uno de los fracasos más imponentes de su historia moderna.

Y está por ver que, como en las tres campañas anteriores, el Zaragoza sea capaz de certificar matemáticamente su salvación en la jornada 40. Así sucedió en la 22-23, cuando la victoria en casa ante el Cartagena (2-0) finiquitaba el asunto y aparcaba la calculadora para un Zaragoza reviviido tras la llegada al banquillo de Fran Escribá, relevo de Carcedo, destituido tras la decimoquinta jornada.

Un año antes, las cosas no habían ido mejor. Juan Ignacio Martínez tampoco firmó la permanencia definitiva hasta la jornada 40, cuando un empate en Oviedo (3-3) concedió al Zaragoza el raquítico derecho de seguir compitiendo en Segunda. Posteriormente, las victorias ante Lugo y Real Sociedad B auparían a los aragoneses hasta la décima plaza de la tabla clasificatoria.

Aunque peor todavía había sido la campaña 20-21, marcada por la pandemia, que en la 19-20 se había cruzado en el camino de un conjunto blanquillo que parecía ir directo hacia Primera División también de la mano de Víctor Fernández. El técnico aragonés no siguió en el banquillo y el club entregó el equipo a Rubén Baraja, que apenas duró una decena de partidos en el cargo, dos más, en todo caso, que Iván Martínez, el elegido por Lalo Arantegui (que no acabaría la temporada en la dirección deportiva) para una reacción que no llegaría hasta el aterrizaje de JIM, el tercer entrenador del curso. La resurrección trajo consigo la salvación en la antepenúltima jornada, gracias a una solvente victoria en casa ante el Castellón (3-0).

Así que el Zaragoza se sitúa, a estas alturas, en el mismo escenario en el que viene actuando los últimos años. Aunque, anteriormente, también había estado otras tres campañas envuelto en sudores frios a estas alturas. Así, en la 18-19 tampoco fue capaz de asegurar su permanencia en la categoría hasta la jornada 40, cuando, de nuevo con Víctor Fernández como artífice de la salvación, el empate entre el Córdoba y el Rayo Majadahonda le benefició tras haber perdido su partido en Málaga (3-1).

Aunque la agonía había alcanzado su punto más álgido en la 16-17, una temporada marcada por la convulsión que se llevó por delante a dos entrenadores (Luis MIlla y Raúl Agné) antes de que César Láinez lanzase el salvavidas para rescatar al Zaragoza en la penúltima jornada gracias a un empate conveniente en Girona que permitía a los catalanes subir a Primera División y a los aragoneses respirar tras volvera a evitar un abismo al que ya se habían asomado en la 13-14, cuando tampoco fue capaz de sellar su permanencia en Segunda hasta la antepenúltima jornada merced a un empate en Murcia que salvaba al equipo entonces dirigido por Víctor Muñoz, relevo de Paco Herrera en la segunda parte del curso.

