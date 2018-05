Torra defiende una república también para España y pide "autocrítica" a todos

El candidato de JxCat a la investidura de la presidencia de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido hoy la creación de una "república también para España" y ha pedido a las formaciones partidarias y contrarias a la independencia que hagan "autocrítica" por lo ocurrido en los últimos meses.

En su intervención en la segunda sesión del pleno de investidura en el Parlament, Torra ha asegurado que la "libertad" que quiere para Cataluña también la desea "para todos los pueblos" y ha afirmado: "La libertad tiene nombre de república: república catalana y república española".

"Es hora de que evaluemos las lecciones aprendidas en los últimos meses", ha planteado Torra, que ha recalcado que es necesario hacer "un punto de autocrítica" y se ha mostrado dispuesto a ser "el primero" en hacer este ejercicio.

Así, ha "lamentado" los polémicos tuits que publicó en 2012 y 2013, en los que refería de forma despectiva a "los españoles" y, aunque considera que están "sacados de contexto", ha reiterado sus disculpas y ha recalado que "de ninguna manera" su intención era ofender: "Me sabe mal si he podido utilizar alguna palabra inconveniente. Me arrepiento, no volverá a pasar", ha agregado.

Sobre el independentismo, ha admitido que "no hemos hecho bien algunas cosas", pero también ha pedido autocrítica a las fuerzas que dieron apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ya que a su juicio es "imprescindible que rechacen" la prisión preventiva de los presos soberanistas y la "criminalización de las ideas", y ha insistido en su apuesta por el "diálogo".