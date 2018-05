Berlusconi avala un gobierno de la xenófoba Liga con los indignados

Italia, protagonista de los Tratados que fundaron Europa, podría tener ya la semana próxima un Ejecutivo formado por dos partidos euroescépticos, la xenófoba Liga y los indignados del Movimiento 5 Estrellas (M5S). El desbloqueo político que dura desde las elecciones del pasado marzo se ha producido gracias a que el exprimer ministro Silvio Berlusconi ha dado medio paso atrás.

Los indignados no querían al partido de Berlusconi en el Gobierno, ya que consideran al exprimer ministro un “pluricondenado” que “financia a la mafia”. De manera que, tras sucesivos vetos recíprocos, finalmente la Liga (exNorte) y el M5S han decidido sentarse a negociar un programa común y la lista de los futuros ministros. En la mesa negociadora no estará Berlusconi.

"Laboratorio populista"

En un comunicado, el exprimer ministro afirmó que su partido no pondrá “ningún veto”, aunque advirtió que no votará a favor del nuevo Ejecutivo. De esta manera y paradójicamente, Forza Italia, el segundo partido (14%) de la coalición electoral del centroderecha, estará en la oposición. Berlusconi ha añadido que “el M5S ha demostrado que no tiene madurez política”, pero que “si otro partido del centroderecha asume la responsabilidad de formar un gobierno con ellos, respetamos la decisión (...), aunque se trata de fuerzas políticas muy distintas”.

“Mejor un gobierno político, que un gabinete técnico”, han dicho en resumen Matteo Salvini, de la Liga, y Luigi di Maio, líder del M5S. “Será un explosivo laboratorio populista”, escribieron ayer los diarios del país. Si no funciona, el presidente del país, Sergio Matarella, ya ha dicho que tiene listo un Ejecutivo técnico que gobernará hasta diciembre.