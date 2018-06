Cuando Trump bromea con Kim y a este no le hace ninguna gracia

La histórica cumbre entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha sido un éxito. El buen ambiente ha imperado en el encuentro. Y eso que a Kim Jong-un no pareció hacerle mucha gracia la broma que hizo Trump cuando ambas delegaciones se disponían a sentarse en la mesa en que iban a compartir un almuerzo.

Trump to photographers: Are you taking good pictures so we look nice and handsome and thin?



Kim Jong-un: ... pic.twitter.com/ONGhetSpIg