Un hombre con una motosierra ataca a varias personas en un pueblo de Suiza

Un hombre con una motosierra ha sembrado el terror esta mañana en la localidad suiza de Schaffhausen, cercana a la frontera con Alemania. El individuo ha atacado a varias personas y ha causado al menos cinco heridos, dos de ellos graves.

Una gran operación policial está en curso. Dos helicópteros participan en el operativo. Al parecer el atacante se ha dado a la fuga. El centro histórico de la localidad, el norte de Suiza, ha sido acordonado. Peatones y residentes en la zona han sido llamados a evacuar la zona.

