Los Lores retan por segunda vez a May sobre la ley del 'brexit'

La Cámara de los Lores ha infligido una segunda derrota aTheresa May en la tramitación del proyecto de ley del‘brexit’. Por una amplia mayoría de 98 votos -con 366 a favor y 268 en contra-, la cámara alta ha aprobado el martes una segunda enmienda exigiendo que el Parlamento tenga la última palabra sobre el resultado final de las negociaciones de salida de la Unión Europea, incluso aunque no se alcance un acuerdo.

May ha prometido que habrá una votación en las dos cámaras del Parlamento cuando concluya la negociación, pero no todos los miembros de la Cámara de los Lores creen en esa promesa. La enmienda persigue un compromiso legal por escrito, de ineludible cumplimiento por parte del Gobierno, especificando que será el Parlamento el que, con derecho a veto, decida sobre el acuerdo final y los posibles pactos comerciales futuros con la UE.

El pasado miércoles, la Cámara de los Lores ya aprobó una primera enmienda destinada a garantizar los derechos de más de tres millones de ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido. El proyecto de ley pasará la semana próxima a la Cámara de los Comunes, para que los diputados revisen el proyecto de ley y estudien las enmiendas. La cámara baja dio luz verde al texto, en la primera lectura, por 494 votos a favor, frente a 122 en contra.

May no quiere introducir ninguna modificación y, minutos después de conocerse el resultado de la votación, el ministro para el ‘brexit’, David Davis, indicó en un comunicado que el Gobierno,"revocará las dos enmiendas" de los Lores, a los que acusó de"querer frustrar el proceso", si bien, “es la intención del Gobierno de asegurarse de que eso no ocurra”. Para la primera ministra es fundamental evitar retrasos en la tramitación y poder mantener la agenda que se ha marcado para activar el articulo 50 del Tratado de Lisboa antes de que concluya marzo.