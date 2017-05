Trump hincha su vena autoritaria y amenaza al exdirector del FBI cesado

Donald Trump sigue precipitándose en la caótica espiral que creó el martes con el cese fulminante del director del FBI, James Comey, y en esa caída va también hinchando la vena autoritaria de la que ya ha dado otras muestras en su aún breve pero ya extremadamente intensa presidencia. Sus inclinaciones hacia el despotismo han cobrado este viernes forma de dos problemáticas amenazas, lanzadas en Twitter, que ponen de nuevo en cuestión el respeto del presidente de Estados Unidos por lasinstituciones, el estado de derecho y la verdad.

En un mensaje en la red social dirigido a Comey, Trump le ha advertido en contra de “empezar filtraciones a la prensa” sobre las conversaciones que mantuvieron. Se trata de tres charlas (en una cena y dos llamadas telefónicas) en las que el presidente asegura que el entonces director del FBI le informó de que no estaba siendo investigado como parte de las pesquisas sobre la supuesta colusión de su campaña con los esfuerzos de Rusia por interferir en las elecciones de EEUU, aunque cada vez más fuentes restan credibilidad a la versión de Trump y niegan o ponen en duda que Comey llegara a darle esa garantía.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de mayo de 2017

Lo que más ha inquietado sobre ese mensaje, no obstante, es que Trump ha incluido una amenazante referencia a la posibilidad de que existan “grabaciones” de esas conversaciones. Y, de igual manera que el cese de Comey ya despertó las comparaciones con uno de los capítulos oscuros de la presidencia de Richard Nixon, la llamada “masacre de sábado noche” en la que su orden de cesar al principal investigador del 'Watergate' motivó la dimisión de los números 1 y 2 del Departamento de Justicia, resucitan otros fantasmas nixonianos que se creían enterrados: la posibilidad de que, como Nixon, el presidente esté grabando sus conversaciones sin conocimiento de sus interlocutores. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, se ha negado a confirmar o desmentir si esas grabaciones están teniendo lugar.

CONTRADICCIONES Y EXIGENCIA DE LEALTAD

El propio Comey, al que Trump llamó el jueves "engreído" y "fanfarrón", no está preocupado por la posibilidad de que sus conversaciones hayan sido grabadas, según ha dicho una fuente a CNN. Y si existieran esas grabaciones y salieran a la luz ayudarían a aclarar algunas de las dudas y contradicciones sobre el contenido de las tres charlas. El propio Trump, en una entrevista el jueves, aseguró que una de las conversación tuvo lugar en una cena que, según dijo también, solicitó Comey. La versión que numerosas fuentes externas a la Casa Blanca han dado a los medios, no obstante, es que fue el presidente quien convocó al director del FBI.

Un artículo de 'The New York Times' asegura también que en esa cena, el 27 de enero, el presidente pidió hasta dos veces “lealtad” a Comey, pero este se negó a comprometerse y ofreció solo “honestidad”. Y ahí late otra muestra del personalismo que guía a Trump y de su ignorancia del funcionamiento de la democracia estadounidense. Tanto el FBI como sus agentes juran apoyar y defender la Constitución “y no a un líder individual, dirigente, oficina o entidad”, según se explica en su web, donde se dan también las razones: “Un gobierno basado en individuos, que son inconsistentes, falibles y a menudos propensos al error, demasiado fácilmente lleva a la tiranía en un extremo o a la anarquía en el otro”.

INTIMIDACIÓN A LA PRENSA

La diatriba matutina de Trump ha tenido otro elemento intimidatorio, dirigido hacia la prensa, y ha sido la amenaza de suspender las ruedas de prensa diarias que ofrece la Casa Blanca. Trump está obviamente airado por la lamentable imagen que la Casa Blanca ha dado desde el cese de Comey el martes. Sin una estrategia de comunicación clara sobre la decisión, que algunos de sus asistentes conocieron con solo una hora de antelación, se empezaron a darversiones sobre la decisión que se han ido desmontando en las 72 horas siguientes, dando otro golpe a la credibilidad tanto de Trump como del vicepresidente Mike Pence y de portavoces como Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders y Kellyanne Conway.

“¿Quizá lo mejor sea cancelar todos los briefings de prensa y dar respuestas escritas en aras de la precisión?, ha escrito amenazante Trump, que asegura que la “exactitud perfecta” de sus portavoces “no es posible” porque es “un presidente muy activo”.

As a very active President with lots of things happening, it is not possible for my surrogates to stand at podium with perfect accuracy!.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de mayo de 2017