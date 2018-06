«No vamos a ganar todos los partidos por 3 o 4 goles»

Con la confianza de un líder y, a la vez, con la timidez de un chaval; con una gorra que esconde casi hasta el final una amplia sonrisa, así recibe a la prensa David Silva a las puertas de su tercera Copa del Mundo, después de 12 años y 120 internacionalidades, un torneo en el que tiene que ser más importante que nunca si España quiere rendir a gran nivel. Transmite el poso que solo deja la experiencia, las cicatrices; vislumbra claramente la diferencia entre las cosas importantes y las que lo son menos. Aún inmerso en un año complicado, por el nacimiento de su hijo de forma prematura, la satisfactoria evolución de su vástago se ha ido reproduciendo en su rendimiento sobre él en el césped.

–¿Cómo afronta su tercer Mundial? ¿Qué recuerdos tiene?

–En el 2010 lo ganamos igual, da igual que estuviera en el equipo, en mi casa, o donde fuera, tengo un gran recuerdo. La eliminación en el 2014 la asumes igual que la victoria, somos profesionales, al siguiente día tienes que levantarte. De las derrotas también se aprende, pero esperemos que en este Mundial no sea así. Hay mucha gente nueva y esperemos acoplarnos todos bien. Va a ser complicado, un Mundial es difícil, pero tenemos un buen equipo y vamos a por ello.

–¿Se siente importante en el equipo como veterano del grupo?

–Siempre me he sentido importante, desde el primer momento. Luis Aragonés me dio todo, una confianza increíble, con 20 años los galones de titular, ya me hacía sentir tan importante como un veterano, no he notado mucho la diferencia. Julen Lopetegui me ha demostrado también una confianza increíble. Llevo una trayectoria que hubiera firmado. La experiencia te lleva a manejar el tiempo que necesita el partido en cada momento.

–Llegan sin haber perdido con Lopetegui en el banquillo…

–Es positivo, las victorias y no perder siempre te dan confianza. Algún día tendrá que llegar la derrota, pero somos profesionales y estamos preparados para todo.

–¿En qué se diferencia Lopetegui con respecto al anterior seleccionador?

–Julen es más cercano a los jugadores y también trabaja mucho el aspecto táctico: presión, salida de balón… El fútbol evoluciona y los entrenadores cada vez son más jóvenes e innovan.

–¿Cómo afrontó los problemas familiares y qué aprendió?

–Tengo una mentalidad fuerte. Veo la vida de otra manera, te cambia la perspectiva y le das importancia a cosas que son realmente importantes. He aprendido a darle prioridad a cosas sencillas, ahora le doy más valor a cualquier pequeño detalle con la familia o los amigos. La edad también te da experiencia.

–¿Le falta finalización al equipo?

–Está claro que no vamos a ganar todos los partidos por tres o cuatro a cero. Un medio campo tan bueno manejando el balón siempre ha sido clave en nuestros éxitos, pero ahora tenemos que aportar en esa faceta también, hay pocos espacios para el delantero y, nosotros, llegando desde atrás, tenemos que hacer goles. Antes tenía una faceta más de construir juego, ahora estoy más en el ataque.

–Ahora es más goleador.

–Casi siempre jugué en banda, en muchas posiciones. Pep Guardiola me ha buscado una posición fija en el centro, tengo mucho más contacto con el juego en todo momento, piso más área. En la selección también hago más goles precisamente por eso.

–¿Se le valora más en Inglaterra que en España?

–Llevo ya ocho años en un equipo que ficha muchos jugadores y siempre he sido titular. La gente me quiere.