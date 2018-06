«Con un delantero cerraríamos la plantilla»

El verano zaragocista se va a parecer bien poco a los últimos. Imanol Idiakez contará con el grueso del bloque que jugó la pasada campaña e incluso Lalo Arantegui anticipó ayer que la plantilla se podría cerrar con la contratación de un delantero. El ariete tiene nombre: Marc Gual. «Asusta cómo se va a poner el mercado en cuanto a salarios. Por suerte para nosotros, tenemos un valor de la plantilla muy superior a nuestro límite salarial. Con un jugador probablemente cerraríamos la plantilla. Tenemos las miras puestas en uno o dos delanteros. Si llegan estaremos muy contentos de cerrar la plantilla».

De momento, se espera la salida de algunos hombres con los que no cuentan en el club como Ángel, Alain y Alfaro. «Hay futbolistas que se les ha comunicado a nivel privado que buscaran acomodo y entiendo que no van a tener dificultades. Tienen ofertas de España y del extranjero, lo que para el Zaragoza será un alivio económico. A nivel de incorporaciones tenemos que hacer muy poquito. Estamos pendientes del delantero, que se puede firmar en una semana pero también podemos tardar dos meses. La contratación del delantero se va a encarecer mucho, hay pocos que puedan asegurar un números de goles. Todos buscamos un futbolista que conozca el fútbol español, pero si las puertas se van cerrando, nosotros tenemos que optar por otras situaciones», explicó el director deportivo, que se mostró ilusionado en la continuidad de Cristian Álvarez: «Dado cómo es Cristian, lo conozco, soy optimista. Antes del 9 de julio tomaremos una decisión».

Con quien también se cuenta es con Mikel González y Gaizka Toquero. «No son de los futbolistas con los que haya comentado nada respecto a su futuro. Son dos jugadores importantes para nosotros, tanto fuera como dentro del campo. En un principio, salvo que no haya un cambio por su parte, tenemos la sensación de que continúan, no ha habido ninguna idea diferente», dijo Arantegui. que prevé un límite salarial muy similar al del año anterior: «No creo que vayamos a tener dificultades con la configuración de la plantilla. Nos quedan muy poquitas cosas que hacer. Vamos a liberar a los jugadores que tengan que irse a costo cero y no necesitamos mucho más».

Por último, Lalo aseguró que no hay ofertas por los canteranos (Delmás, Lasure y Pombo). «Sé que en las redes salen cosas, pero no voy a entrar al juego de ningún representante. Tienen tres años de contrato, y Guti cuatro. Todo lo que se pueda hablar de un sitio u otro, solo puedo decir que es falso. Es imposible que haya un club que se acerque a sus cláusulas. Cuando haya una oferta, la valoraremos, pero es que por ahora no hay ninguna».