«Esta plantilla cree en lo que está haciendo»

Estoy de acuerdo en que en una temporada un portero debe ganar partidos y así ha sido hoy y yo me alegro. Pero por el simple hecho de haber ganado no puede permitirse decir que sabíamos cuales eran nuestros defectos y cómo corregirlos porque el zaragoza no ha jugado un buen partido. Hay días en que se ha podido jugar bien y no se ha ganado y nos venden la moto de las buenas sensaciones. Hoy hemos merecido ganar porque hemos metido un gol más que ellos pero podía haber sido un poco más honesto y decir que el partido ha sido una M.....