La generación del futuro

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Este Garcés si no recuerdo mal, es el que no ponía a Cani y se tuvo que ir cedido al Utebo. Así que mucho de esto no sabe. Pero bueno, en el país de los ciegos, el tuerto, es el rey.