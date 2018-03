Guti se ve «capaz de todo»

No es Eguaras, pero casi con toda seguridad tendrá que hacer de él. No tiene sus mismas características, no son iguales, quizá ni parecidos en cuanto a sus cualidades, él mismo lo dice, pero se postula para hacer de Íñigo en León, tal y como hizo ante el Lorca cuando fue sustituido el navarro. Raúl Guti avisa: «Tanto Eguaras como yo somos futbolistas de distinto perfil, pero me veo capaz de todo». No es para menos cuando ha demostrado con creces de qué pasta está hecho a su edad y de haberse ganado un puesto en el once inicial.

El canterano ha encontrado su sitio en un lateral del rombo dibujado sobre el césped por Natxo González, igual que Eguaras en la punta más pegada a la retaguardia. Aún así, «he jugado alguna vez en esa posición y al final me encuentro cómodo donde el míster me ponga. Juegue donde juegue intento ayudar al equipo en lo máximo que pueda y dar lo mejor de mí», recalcó ayer el zaragozano.

Sin uno de los jugadores más diferenciales del equipo, la misión es olvidar el tropezón ante el Sevilla Atlético y volver a la senda de la victoria ante la Cultural Leonesa. «Las cosas tan pronto van bien como mal y lo que hay que hacer es revertir la situación y reaccionar ante las adversidades. Eso es lo fundamental. Nosotros somos los más dolidos, pero sabemos que esto es fútbol, que son los gajes del oficio», comentó Guti. Y agrega: «Hace dos meses nadie se pensaba que iba a pasar esto. Lo revertimos bien, estamos en unas posiciones que más o menos son de privilegio y vamos a León a por los tres puntos para estar más arriba».

Los de siempre / Un aspecto importante que quiso recalcar el canterano del Real Zaragoza, y es algo en lo que también incidieron varios futbolistas del cuadro aragonés tras la derrota ante el Sevilla Atlético del pasado domingo, es que son los mismos de siempre. Los que coqueteaban con el descenso, pero sobre todo los que consiguieron darle la vuelta a la complicada situación y encadenar siete victorias en ocho partidos.

«Está claro que esta Liga es muy difícil y no se sabe lo que puede pasar, pero estos últimos partidos los veníamos haciendo con mucha ilusión y trabajo y creo que este equipo ha demostrado lo que es capaz de hacer. El bache que sufrimos este fin de semana no quiere decir que no vayamos a seguir igual que en los últimos partidos», explicó el centrocampista.

Por eso, el partido ante la Cultural Leonesa se ve dentro del vestuario como «una oportunidad para demostrar que seguimos siendo los mismos». «Ante el Sevilla Atlético no estuvimos bien ninguno del equipo, pero seguimos siendo los mismos de los últimos ocho partidos», incidió Guti.

La posición en la tabla de la Cultural Leonesa, próximo rival blanquillo y que ocupa puestos de descenso a Segunda B, no es considerado como un encuentro sencillo. El aragonés considera que será «un partido muy disputado y muy complicado, como todos, porque ellos también se están jugando mucho. En la primera vuelta tuvieron bastante el balón y es un equipo al que le gusta tenerlo. A ver esta semana cómo trabajamos y cómo quiere el míster que vayamos a León».

Por último, el centrocampista quiso sostener el buen trabajo defensivo del equipo, algo en entredicho después de las actuaciones ante Osasuna, donde Cristian Álvarez fue protagonista con sus paradas, y contra el Sevilla Atlético. «Jugamos once contra once y si nosotros creamos ocasiones, los rivales también nos las pueden hacer. En Pamplona no tuvimos un partido extraordinario, pero sacamos la victoria. Jugamos contra rivales que también juegan al fútbol», afirmó.