Orgullo de Aragón

La afición es el bien más preciado que tiene el Real Zaragoza. Sobran los calificativos porque todos los positivos que se puedan decir se quedarían cortos. No hay más que ver los espectadores que pueblan cada fin de semana de partido las gradas de La Romareda. Ante el Lorca fueron 24.000 aficionados, contra el Sevilla Atlético algo menos, 22.500. Mención especial requiere el derbi aragonés ante la Sociedad Deportiva Huesca, con 29.000 almas en La Romareda y un recibimiento digno de las grandes ocasiones. De hecho es la mejor entrada de la temporada hasta el momento en Segunda. En el último partido en casa, contra el Almería, fueron 21.000 espectadores. Cifras que no son de esta categoría. Y eso por no hablar de los desplazamientos. No hay que ver la nutrida presencia de seguidores blanquillos en Tarragona, Soria, Pamplona, Vallecas o Reus.

A lo largo de la temporada, los jugadores y el técnico han destacado que la afición no está solo cuando vienen bien dadas, sino que también estaban presentes en los tiempos en los que el Real Zaragoza estaba peleando contra sí mismo y contra el descenso. Dani Lasure, como zaragozano y zaragocista de cuna que hasta esta temporada era un sufridor más en la grada, ha visto a su equipo doblegar a los grandes, ganar Copas del Rey y vivir noches mágicas. Él sabe lo que puede llegar a empujar La Romareda. Lo vivió en sus carnes sentado en su localidad y, ahora, lo está sintiendo sobre el césped de su estadio del corazón. «La Romareda es un estadio diferencial. Se agradece muchísimo estar en el campo, da muchísima fuerza y se nota mucha diferencia cuando ves que la gente está contigo y que apoya a muerte. Es un impulso muy fuerte. No creo que muchos jugadores de aquí hayan vivido alguna vez lo que vivimos el día del Huesca y a todos nos afecta el tener esa fuerza», afirmó el canterano.

MISMA RELEVANCIA

No hace falta hacerle un llamamiento a la afición para el encuentro ante el Sporting porque ya saben que su apoyo será fundamental. Pero por si acaso, Lasure aseguró que «con nuestra gente las cosas son más fáciles y es algo que tenemos que aprovechar. La afición es algo que juega a nuestro favor».

El encuentro ante los rojiblancos tiene ciertas similitudes para el lateral zurdo del Real Zaragoza con respecto al duelo ante el Huesca. «Quitando el factor de que era un derbi y este no, los partidos tienen la misma importancia y relevancia porque son dos rivales de arriba y con buena dinámica. Ojalá que también La Romareda nos ayude como lo hizo aquel día porque sería un punto a favor», comentó.

INDISCUTIBLE

En otro orden de cosas, Dani Lasure, que ha sido titular en todos los encuentros de la buena racha zaragocista, afirmó «no hay nadie indiscutible y no me siento así». «Hasta ahora he sido titular y estoy muy contento con ello», puntualizó.

Sobre el Sporting, el canterano comentó que para ganarle «hay que hacer las cosas muy bien porque sabemos que nos va a poner las cosas complicadísimas, lleva una racha muy buena en la segunda vuelta, a nuestro nivel, y es un equipo de arriba y de la pelea». Y agregó: «Tenemos que salir como lo estamos haciendo en los últimos días en La Romareda y va a ser fundamental para poder ganar a un equipo así».

Por último, Lasure destacó que los rojiblancos tienen muchos puntos fuertes, pero «no nos tiene que preocupar en exceso, sino lo que sabemos y tenemos que hacer, que es lo importante».