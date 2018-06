El Real Zaragoza logra la tercera plaza y jugará el playoff contra el Numancia

MINUTO 93 FINAL DEL ENCUENTRO. EL REAL ZARAGOZA SE CLASIFICA TERCERO TRAS LA DERROTA DEL SPORTING EN CÓRDOBA (3-0) Y SU VICTORIA EN EL MINIESTADI (0-2) Y JUGARÁ LA PRIMERA ELIMINATORIA DEL PLAYOFF CONTRA EL NUMANCIA.

MINUTO 89 GOL DEL CÓRDOBA ANTE EL SPORTUING (3-0)

Minuto 89 Pombo entra por Vinícius

Minuto 87 GOL DEL REAL ZARAGOZA. SE RECORRE TODO EL CAMPO, LLEGA AL ÁREA Y MARCA EL 0-2 CON SUTILEZA. EL REAL ZARAGOZA SELLA LA ATERCERA PLAZA

Minuto 85 Segunda parada magnífica de Ratón, con toda la defensa zaragocista burlada

MINUTO 82 GOL DEL GRANADA ANTE EL CÁDIZ (2-1). Los andaluces también se despiden de la promoción. Machín de nuevo verdugo de los amarillos

MINUTO 81 GOL DE HUESCA, QUE ACORTA DISTANCIAS (2-1)

MINUTO 82 VUELVE A FALLAR VINÍCIUS. LO PARA EL PORTERO DE NUEVO

MINUTO 81 NUEVO PENALTI PARA EL REAL ZARAGOZA. FALTA MÁXIMA SOBRE VINÍCIUS

Minuto 80 Se retira Toquero y entra Alfaro

Minuto 80 Galarreta y entra Pitiño

Minuto 77 EL CÁDIZ ESTÁ JUGADO CON DIEZ POR EXPULSIÓN DE ROBER CORREA (1-1)

Minuto 76 El conjunto de Natxo González ha regresado a su condición de sufridor, con un filialazulgrana que acosa con entusiasmo pero no logra amenazar a Ratón

MINUTO 72 GOL DEL OVIEDO (2-0) CONTRA EL HUESCA, TANTO DE LINARES DE CABEZA

Minuto 71 Aleña se lesiona. Pinchazo muscular

Minuto 70 BUFF LANZA Y ADIVINA LA TRAYECTORIA EL PORTERO AZULGRANA

Minuto 69 PENALTI A FAVOR DEL REAL ZARAGOZA. por mano de Tarís

Minuto 69 El Real Zaragoza, en un partido con poca chicha en el campo y mucha miga en la clasificación, tiene un poco más el balón

Minuto 63 Pep Biel sustituye a Zapater

Minuto 61 GOL DE PENALTI DEL VALLADOLID (2-0), DE MATA. OSASUNA VE UNA TARJETA ROJA, A LILLO, POR JUGADA PELIGROSA. Los navarros se van a quedar fuera del playoff

Minuto 60 Tarín remata solo en el área peque pero no acierta de cabeza con todo a favor. En un saque de esquina, desatención grave en defensa del conjunto de Natxo

Minuto 58 El Real Zaragoza sigue respirando con su ventaja en el marcador y por la ingenuidad de un Barcelona B atrevido pero cortito de pegada

Minuto 53 EMPATA EL CÁDIZ (1-1). Gol de José Ángel Carrillo

Minuto 52 Toquero está asumiendo el liderazgo del conjunto aragonés sobre todo en las salidas, aguantando el balón y administrándolo con experiencia

Minuto 50 El Barcelona B, a hombros d Aleña, se ha lanzado en busca del empate y el Real Zaragoza se arropa como puede tras el gol de Vinícus

Minuto 46 Falta de Zapater sobre Aleña, que se había ido de todo el mundo. El capitán lo frena

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

Clasificación al término de la primera vuelta. En estos momentos, el Real Zaragoza, tercero, se enfrentaría al Numancia, sexto, con el factor campo a favor de los aragoneses en esta primera eliminatoria tamnién en la segunda en caso de superar el duelo con los sorianos

MINUTO 45 FINAL DE LA PRIMERA PARTE. EL REAL ZARAGOZA, CON LA DERROTA DEL SPORTING EN CÓRDOBA (2-0) Y SU VICTORIA EN EL MINIESTADI, ES TERCER CLASIFICADO

TERMINA LMINUTO 43 GOL DE GRANADA CONTRA EL CÁDIZ (1-0). Darwin Machís remate con la izquierda desde fuera del área a la escuadra izquierda

Minuto 38 GOL DE VINICIUS. EN ESTOS MOEMNTOS EL REAL ZARAGOZA ES TERCERO

Minuto 37 En el Miniestadi, mientras tanto, el Barcelona B parece jugarse más en el partido. El Real Zaragoza penas intimida y se muestra moroso, mucho, en ataque

MINUTO 32 GOL DEL VALLADOLID FRENTE A OSASUNA (1-0) El tanto lo ha firmado Hervias

MINUTO 31 GOL DEL CÓRDOBA (2-0) Diana de Álex Quintanilla

Minuto 31 Paradón de Álvaro Ratón a disparo de sarsanedas. El guardameta se exibe con un brazo largo para evitar el gol

Minuto 29 Galarreta se une al resto de sus compañeros y tira cruzado y sin puntería sobre el portal de Ratón

Minuto 28 Alguien debería avisar al Real Zaragoza del resultado de El Arcángel. Se supone que de mantenerse ese marcador en Córdoba, Natxo tomará decisiones

Minuto 25 EL OVIEDO SE ADELANTA FRENTE AL HUESCA (1-0) Diego Johannesson rematA con la derecha desde el centro del área al centro de la portería tras una asitencia de David Rocha.

Minuto 24 Aleña ha recogido un mal rechace de Grippo pero el centrocampista azulgrana lanza muy cruzado

Minuto 21 Se va lesionado Marc Cardona y entra en su lugar Abel Ruiz

Minuto 19 En Barcelona se mantiene la igualdad en el marcador y en el campo, con dos equipos demasiado conservadores

Minuto 15 GOL DEL CÓRDOBA EN EL ARCÁNGEL CONTRA EL SPORTING.Si el Real Zaragoza ganara y los asturianos perdieran, el conjunto aragonés sería tercero. Ha marcado Sergi Guardiola

MINUTO 11 GOL DEL NUMANCIA contra la Cultural. El exjugador del Athletic Guillermo ha adelantado a los sorianos

Minuto 11 Gol anulado a Zapater por fuera de juego. El capitán había recogido el balón en el segundo palo para embocar por la escuadra.

Minuto 10 Primer córner a favor del Real Zaragoza tras un balón colgado por Zapater

Minuto 8 El encuentro ofrece por el momento escasas emociones. Poco atrevimiento por parte de ambos conjuntos, sin excesiva disposición a hacer más kilómetros de los necesarios

Minuto 5 Más fresco y móvil el Barcelona B, que agita el partido frente a un Real Zaragoza todavía muy frío

Minuto 3 Aleña prueba suerte con un zurdazo que no sorprende a un Ratón bien colocado

Minuto 2 Primer disparo desde lejos de Sarsanedas que se cuelga en la parte superior de la red de la portería de Ratón

20.30 COMIENZA EL PARTIDO. INFORMAREMOS TAMBIÉN DE LO QUE OCURRA EN OTROS CAMPOS DONDE LOS RESULTADOS AFECTAN PARA EL PLAYOFF DE ASCENSO. Será un directo diferente, centrado en el Real Zaragoza pero sin perder de vista esos estadios de los que saldrá el rival del conjunto aragonés en la promoción de ascenso. Como tercero o cuarto clasificado

19.44 El Barcelona B sale con este equipo

19.35 Natxo González dijo que lo importante era el playoff y ha cumplido con su palabra. El técnico vitoriano ha diseñado un once con nueve futbolistas no habituales y dos titulares, Benito, quien combina en las últimas jornadas posición con Delmás y Zapater. El Real Zaragoza juega por lo tanto con Ratón, Benito, Grippo, Perone, Ángel, Javi Ros, Zapater, Febas, Buff, Toquero y Vinícius.

La fase regular llega a su fin con el terremoto que ha provocado en el club la despedida de Natxo González, quien ha decidido irse al Deportivo y no cumplir el año de contrato que le restaba aunque apelando a su profesionalidad para conducir al Real Zaragoza al ascenso, y la visita casi protocolaria al ya descendido Barcelona B (20.30). Las consecuencias de ese seísmo tan antipopular no debería, sin embargo, afectar a una plantilla con más apego a un objetivo mayúsculo que a un entrenador que ni fu ni fa pese a que acumule los méritos que le corresponden --y ni uno más-- para haber alcanzado la promoción. No debería, pero es cierto que la noticia ha dejado más de un gesto torcido.

En cualquier caso, el encuentro de hoy no desvelará si existe alguna grieta de profundidad, ya que se afronta con la atención puesta en conocer al final quién es el adversario para la primera eliminatoria y no tanto en la remota posibilidad de ser tercero, para lo que el conjunto aragonés tendría que ganar y perder el Sporting en Córdoba. El técnico reservará a la totalidad de guardia pretoriana para las cosas importantes y confeccionará para esta cita un once sin titulares. Eguaras, Lasure y Mikel González se han quedado en la capital aragonesa y de los habituales, es muy probable que como mucho cuente con uno de inicio. No será Cristian Álvarez. El miércoles o el jueves son los días de la verdad.