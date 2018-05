Cachondeo indignado en la red por un viejo aparato colocado en un hospital de Madrid

La difusión en Twitter de la imagen de un aparato sanitario que parece sacado del túnel del tiempo ha generado todo tipo de bromas y otras críticas más serias en la red social. La fotografía la ha lanzado un grupo de trabajadores de urgencias del Hospital de la Paz de Madrid ligado a un sindicato, A @Urgenciaslapaz le parece chocante que el anticuado ingenio, un aspirador de mucosidades, vaya a formar parte del equipamiento de la nueva sala de prealtas de urgencias.

“Un aspirador robado de un museo. Es lo que se supone que hay que usar si un paciente se está ahogando. ¿Será una broma señores?”, dicen en el tuit dirigiendose a los responsables de la comunidad autónoma y del hospital.

La primera respuesta no se ha hecho esperar. La twittera @martikaplus ha reproducido un imagen de un aparato muy similar con el siguiente comentario: “En los 80 le llamábamos R2D2”.

“No es ese aparatejo al que estuvo enganchado Franco?”, se preguntba otro. “Como enfermero y amante de la saga Fallout he de reconocer que un poco si me gusta”, ironizaba otro. “Fijo que el manual viene en latín”, añadía otro, y así una larga lista.

"ANTIGUO PERO FUNCIONA"

Un portavoz de La Paz ha precisado que el aparato, aunque antiguo, está en buen estado y sigue funcionando, como lo hacen otros similares en todo el hospital. También advierte que aún no se conoce si se quedará en esa sala que de todos modos es para los pacientes de urgencias a los que se va a dar el alta y que pòr tanto no necesitan de asistencia.

Así por lo menos se quedaran tranquilos twiteros como @feitonagaliza que lanzaba esta ristra de preguntas: “Funciona? Esta revisado? Es un riesgo para los pacientes? O simplemente viejo?”

Aunque, según un enfermero de urgencias que está detrás de @Urgenciaslapaz asegura que el aparato es necesario en la sala de prealtas porque muchos de esos pacientes se van a residencias de ancianos o a los hospitales Carlos III y Cantoblanco a seguir ingresados.

SIN CERTIFICACIÓN

“Si no hiciera falta un aspirador no pondrían ninguno, pero como saben que es necesario pero no se quieren gastar el dinero, ponen ese cacharro que ni tiene la certificación de la Unión Europea”, añade, tras poner como ejemplo que en la entrada del hospital se exponen en unas vitrinas “camillas hechas de hierros y tela y teléfonos analógicos y fórceps de los años 60 que son viejos, funcionan bien pero ya no se usan”.