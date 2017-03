Denunciada una agresión sexual múltiple durante el Carnaval

Una mujer ha denunciado haber sido víctima de una agresión sexual por parte de tres hombres la madrugada del miércoles 1 de marzo durante el Carnaval de Vilanova i la Geltrú. Según informó la Policía autonómica catalana, la víctima presentó una denuncia en la comisaría de Vilanova el mismo día por un delito contra la libertad sexual y explicó que, contra su voluntad, sobre las tres de la madrugada fue tocada y besada por tres hombres. Los Mossos abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias de esta agresión. Según la Policía, se trata de un «hecho aislado», ya que no constan otras denuncias por abusos durante este Carnaval. Pese a ello, la organización que denunció la agresión, Bullanga Feminista, advirtió de que, a juzgar por la denuncia presentada por la víctima, los tres agresores sexuales actuaban coordinados, por lo que no descarta que puedan haber perpetrado otros asaltos a mujeres que no hayan trascendido. A partir de la descripción facilitada por la víctima, la Policía busca a tres hombres de entre 20 y 25 años, morenos, con el pelo corto y que no iban disfrazados. La joven, según su relato, fue abordada en primer lugar por uno de los supuestos asaltantes cuando se encontraba a solas bajo unos porches situados en la plaza de la Vila de Vilanova i la Geltrú, tras lo que otros dos cómplices que parecían estar a la espera se sumaron a la agresión.

De momento, se han recopilado las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos de la zona donde ocurrió la agresión por si pueden haber captado alguna imagen de los asaltantes que permita identificarlos. Los Mossos aprovecharon para recordar la importancia de, en caso de ser víctima, dar la alerta lo más rápido posible a través del teléfono de emergencias 112 para activar los servicios policiales.