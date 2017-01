Un juez del Supremo dice que la violencia machista se da porque el hombre es más fuerte que la mujer

El juez de la Sala Primera del Tribunal Supremo (TS), Antonio Salas, ha reaccionado a la muerte de la primera víctima de violencia machista este año en España, ocurrida el pasado 1 de enero, diciendo que este tipo de crímenes son “una manifestación más” de la “maldad del ser humano” y afirmando que “si la mujer tuviera la misma física que el hombre (…) no pasaría esto”.

Las reflexiones del magistrado han provocado una polémica mayúscula en Twitter, donde ha recibido decenas de comentarios en contra.

2) dificultad de la convivencia, la maldad de muchos seres humanos y la diferencia de fuerza física.Para luchar contra eso estoy el primero. https://t.co/6EJHjeBMgr — Antonio Salas (@salascarceller1) 2 de enero de 2017

Una de las participantes en el debate que se ha iniciado en la red social es la delegada de la Mujer de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Teresa Franco, que ha respondido al juez del TS que los asesinos no lo son por ser “malos (biológicos)”, sino “porque aprendieron que las mujeres son suyas”.

El magistrado Salas ha contestado: “O sea que se pega y se mata por un problema educacional, no porque se sea intrínsecamente malo. No lo creo así”. “¿Es que los maltratadores no tuvieron la misma educación que quienes no lo somos?”, insiste en un mensaje posterior.

También ha participado en la discusión la fiscal Inés Herreros, especialista en violencia de género y miembro de la Unión Progresista de Fiscales, que ha recordado al magistrado el retraso de la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, cuyo preámbulo dice que “se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

.@salascarceller1 @elisabeni Negar q la causa d VG es "por el hecho mismo d ser mujeres" supone un retroceso d exactamente 12 años y 5 días. pic.twitter.com/vLOjOphGYs — Inés Herreros (@Ines_herreros) 1 de enero de 2017

A esta observación, Salas ha respondido: “¿Qué adelanto ha habido desde hace 12 años y 5 días en términos estadísticos?”, en referencia al tiempo que esta ley lleva en vigor. El adelanto, ha subrayado la fiscal Herreros, ha sido en el ámbito de la “sensibilización”.

“La sensibilización como medida creo que ha servido de poco. Al que es maltratador no le importa”, ha replicado en este caso Salas. Leyes como la de violencia de género “son normas políticas más que jurídicas”, ha insistido, y ha puesto en duda la necesidad de cursos de formación en esta materia para jueces y fiscales.