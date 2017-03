La concertada habla de «chantaje» y amenaza con ir a los tribunales

La supresión de hasta 28 aulas concertadas incluida en el acuerdo entre PSOE y Podemos para la aprobación de los presupuestos de la comunidad ha encendido a patronal, profesores y padres de esta escuela. De hecho, todo apunta a que el asunto podría acabar en los tribunales si es que el proceso concluye, dentro de un mes, con este cierre anunciado por Podemos pero matizado desde el PSOE, que, lejos de fijar una cantidad de aulas afectadas, indica que se cerrarán las clases «necesarias» para no perjudicar a la pública.

En todo caso, la patronal ha solicitado ya una reunión con la consejera de Educación, Mayte Pérez, a la que trasladarán su «profunda indignación» con este planteamiento. El encuentro, según la patronal, tendrá lugar la próxima semana. «Estamos sorprendidos y preocupados por el hecho de que el mayor problema en esta comunidad y el principal escollo para que haya presupuestos sea la concertada», apuntó José Luis Sampériz, secretario autonómico de escuelas católicas de Aragón.

Pero Sampériz, tras revisar el acuerdo, no acaba de ver «claro» que el texto fije un número determinado de aulas cerradas. «Tendremos que hablarlo con la consejera porque no interpreto que se vayan a suprimir 28 conciertos» aunque insistió en que «si no se puede elegir el centro que se quiere, nos cargamos la libertad». Así que no descarta acudir a la Justicia. «Todos los ciudadanos tenemos ese derecho y esa opción está ahí aunque esperamos no tener que llegar a eso», subrayó.

LAS FAMILIAS // Los padres, por su parte, también dejan abierta la puerta de los tribunales. «Esto es una barbaridad y un acoso. Nos sentimos profundamente indignados por cómo se utiliza a la concertada y el derecho de los padres a la elección de centro. Estamos siendo moneda de cambio», expuso Miguel Ángel García, presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fecaparagón).

El colectivo asegura que conocían «los movimientos» de Podemos y, aunque confía en que «imperará el sentido común» y que la resolución final de los conciertos --la fecha límite de publicación es el 15 de abril-- no incluirá esa supresión, advierte que «hay párrafos del acuerdo que están fuera de la ley. Somos víctimas de una negociación enfermiza y obsesiva y estamos desilusionados y desencantados. Porque no somos bichos raros ni hacemos daño a nadie». «Estamos tranquilos, aunque genera incertidumbre un equipo de Gobierno que no sería la primera vez que se salta una ley», añadió García.

Los docentes, a través del sindicato FSIE, afirmaron ayer que el presidente de Aragón, Javier Lambán, debería convocar elecciones anticipadas por aceptar el «chantaje» de Podemos para aprobar los presupuestos de este año. Para el colectivo, el pacto por la educación queda ahora en riesgo. «Se ha convertido en moneda de cambio para la supervivencia política del presidente Lambán», al que han solicitado que dé marcha atrás al entender que las medidas pactadas con Podemos «son ilegales».

USO, por su parte, considera la libre elección «innegociable».