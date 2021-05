La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, defendió ayer durante el pleno de las Cortes de Aragón que la agrupación de los servicios de guardia de los Juzgados de los partidos judiciales de La Almunia, Tarazona y Ejea es «una cuestión organizativa exclusiva» de los jueces «que no merma el servicio», como había acusado el PP. Pérez compareció en la cámara sobre esta cuestión a petición del diputado del PP, Fernando Ledesma, para informar sobre la posición del Gobierno de Aragón en lo referente a esta agrupación que, a juicio del popular, «afecta a la calidad del servicio».

En este sentido, la consejera lamentó que el PP «hable de servicios públicos y despoblación en una cuestión que oculta otros intereses», dijo Pérez. Acto seguido indicó que dicha agrupación «responde exclusivamente» a la organización de los jueces de esos tres partidos judiciales. «Cuentan con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, del Consejo General del Poder Judicial y del ministerio fiscal, sin causar perjuicio al servicio público que ejercen estos juzgados», añadió Pérez.

defensa /_En este sentido, apuntó que el TSJA «en su competencia y autonomía» remitió al Consejo General del Poder «una valoración positiva» de los jueces tras los seis meses de prueba y solicitó que sea «permanente» esta experiencia de guardias rotatorias. «Lo hizo tras haber evaluado que no causan perjuicio ni merma en la calidad de servicio», reiteró. «Se trata de reorganización exclusiva de jueces y el Gobierno de Aragón no va a tocar las guardias de los abogados», insistió Pérez, quien acusó acusado a PP, Cs y Vox de «hacerse eco» de la amenaza de los abogados cuando la DGA «no va a hacer cambio ni va a tocarlas (las guardias)». Pérez criticó el interés del PP de «desgastar al Gobierno» y defendió que ha hecho en este asunto «lo que tenía que hacer, siendo que es una parte que no toma las decisiones», más cuando la independencia del poder judicial es «indiscutible», apostilló.

El magistrado que esté haciendo la guardia tendrá que abarcar 108 municipios en los que atender diligencias de levantamiento de cadáveres en los que se requiera la intervención de la autoridad judicial, regularización de detenidos, resolución de solicitudes de medidas cautelares y órdenes de protección y demás diligencias del servicio de guardia. Se podrá dar la circunstancia de que el juez esté realizando unas diligencias en La Almunia y, de repente, ocurra algo en Ejea, siendo necesario un desplazamiento. Pues bien, se encuentran a una distancia de 91,6 kilómetros y a 59 minutos en tiempo de desplazamiento.