La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que la Guardia Civil sigue con el "desmantelamiento y traslado de unidades de montaña de élite imprescindibles por su servicio a la ciudadanía", tras rechazar la semana pasada la desaparición del EREIM de Panticosa. En esta ocasión se trata del EREIM de Tarazona, que en sus años de servicio público "ha realizado cientos de rescates y salvado decenas de vidas en la montaña aragonesa".

AEGC considera que el cierre de dicha unidad "no supone una optimización, sino que más bien es despojar a los ciudadanos de un buen servicio a la sociedad". Aseguran que con el desmantelamiento del EREIM de Tarazona "no solo se deteriorará un buen servicio público, sino que además se dejará a unos guardias sin destino con preferente absoluto para coger vacantes dentro de la provincia de Zaragoza, no pudiendo ser en Grupos de Rescate de Montaña debido a la no existencia de más equipos de montaña en la provincia. Por no mencionar el daño que se va a causar a sus familias que se verán obligadas a abandonar su lugar de residencia en el que están plenamente integrados".

Además, la asociación afirma que también se pretende el traslado del EREIM de Mora de Rubielos a la capital turolense y considera que "con este traslado tan solo se pone una tirita a un problema mayor que se arrastra desde hace años: la falta de personal". Aseguran no encontrar sentido a dicho traslado, "ya que la zona dónde van a tener que efectuar los rescates va a ser la misma en Teruel capital que en Mora de Rubielos" y apelan de nuevo al daño que va a causar en las familias que van a tener que mudarse.