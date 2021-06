El coche que arrolló al concejal que murió atropellado en Luceni hace tres meses ha aparecido este miércoles por la mañana sumergido en el Ebro y totalmente desguazado. El vehículo se encontraba a la altura de Alagón, según fuentes de la Guardia Civil.

Su hallazgo, cerca del puente que cruza el cauce en la carretera de Alagón a Tauste y Ejea, deriva de las declaraciones efectuadas por los sospechosos que son investigados por la Benemérita en relación con el dramático suceso, que causó una honda conmoción en Luceni, donde el concejal era una persona muy apreciada por los vecinos.

El vehículo ha aparecido días después de la detención de M. H. C., el joven de 20 años, como supuesto autor del atropello mortal del concejal socialista de Luceni, José Raimundo Soria Lafarga, que tuvo lugar el pasado mes de marzo.

Este vecino de Gallur está imputado por un delito de homicidio imprudente, otro de omisión del deber de socorro y de abandono del lugar.

Sin embargo, el arrestado negó ser el autor del siniestro y declaró que no recordaba qué hizo el día de los hechos. Aseguró que él tiene su propio coche y que el BMW Serie 3 que pertenecía a su madre lo perdió de vista. Afirmó que se lo dejaron prestado a unos familiares que trabajan en el Rastro de Zaragoza, que sufrió una avería y que lo dejaron durmiendo en la campa. «Al día siguiente fuimos y ya no estaba» explicó, según fuentes consultadas.

Otros implicados

Pero M. H. C. no fue el único implicado, según las pesquisas del Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico (GIAT) de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, ya que el lunes detuvieron a R. H. H., una mujer que supuestamente acompañaba a M. H. C. y a un amigo suyo, S. G. T., quien, al parecer, iba siguiéndole por la VP-24 en un vehículo diferente.

Estos también negaron todo y fueron puestos en libertad como supuestos autores de un delito de homicidio imprudente, otro omisión del deber de socorro y encubrimiento. Estos son vecinos de Magallón y de Cortes de Navarra.

José Raimundo fue arrollado cuando cruzaba la carretera, en un tramo recto con visibilidad. Él se había desplazado a ese punto concreto al tener conocimiento de que había un incendio de vegetación seca junto a las vías del tren.

El vehículo que lo arrolló no se detuvo y el infortunado concejal tuvo que se atendido inicialmente por las personas que se hallaban en la zona.