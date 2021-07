El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha criticado la actitud y las protestas impulsadas por Teruel Existe el pasado fin de semana contra el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el presidente aragonés, Javier Lambán, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para sustituir los trenes deficitarios por un servicio "digital y a demanda" prestado con minibuses o taxis, en un modelo "aún por definir".

"Yo agradecería cierto rigor, sobre todo a los partidos políticos. A mí me preocupa mucho cuando se intenta manipular a la opinión pública y se dicen cuestiones que son mentira. No se está expulsando a nadie del ferrocarril. Lo que teníamos en Teruel era un ferrocarril que hace año y medio que no circula, porque se suspendió por el covid, que transportaba cuatro personas los lunes, cuatro personas los miércoles, cuatro personas los viernes y cuatro personas los domingos.16 personas a la semana. Con una ocupación del 2% del tren, con un coste para todos nosotros de 300 euros cada vez que subía una persona. Eso es insostenible, pero es que además es un mal servicio, porque era en días alternos. Y de lo que se trata es de mejorarlo. Los otros tres ferrocarriles que conectan Valencia con Teruel y Teruel con Valencia van a seguir", ha insistido el consejero, visiblemente molesto por los mensajes lanzados en la manifestación celebrada el pasado sábado en las localidades de Camínreal y Teruel. "No se acaba el ferrocarril entre Teruel y Valencia", ha insistido el titular de Movilidad.

El consejero de CHA ha insistido en que lo que cambiará después del acuerdo con el Ministerio de Transportes es un acuerdo al que llegó la popular Luisa Fernanda Rudi y que ha calificado como un "fracaso". "Lo que planteamos es que tiene que haber una conexión entre Teruel y Valencia a primera hora de la mañana, seguirán esas tres, y tenemos que buscar la fórmula para que de verdad sea un servicio útil", ha manifestado.

"Hablar de trenicidio, de desconexión ferroviaria, y hablar de las barbaridades que se están hablando es sencillamente mentir y emponzoñar a la opinión pública", ha subrayado el consejero, que el pasado mes de marzo anunció que dejaría de pagar varios servicios ferroviarios para forzar la negociación con Renfe y con el ministerio, y para convencer al Estado de que asumiera el pago de los servicios que, según establece la Constitución, deben financiar.

"Teruel Existe es el que está organizando estas manifestaciones. Curiosamente Teruel Existe ha estado callado durante estos meses, no ha ayudado en nada, no se ha posicionado en nada. Y ellos hacen dos cosas, o criticar o ponerse medallas. Cuando ha terminado el tema han criticado, y cuando lo resolvamos, veremos cómo se ponen la medalla. Será muy curioso cuando lo veamos", ha asegurado Soro.

El consejero ha manifestado su "profundo respeto" a las personas que se movilizan y ha asegurado que "entiende" sus reivindicaciones, pero ha afirmado que lo que le preocupa es "que el mensaje que están dando algunos, directamente los partidos políticos, no es cierto".

Soro espera reunirse con Transportes esta semana

Desde que hace una semana Lambán sellara con Ábalos el pacto por el que sustituirán los trenes deficitarios por otros servicios por carretera a demanda, se abrió un plazo de cuatro meses para que el ministerio y el Departamento de Vertebración del Territorio negocien los detalles de dicho pacto.

Por ahora, no se ha fijado fecha para la primera reunión, si bien el consejero Soro ha manifestado que espera que dicha cita tenga lugar esta misma semana. "Espero que esta misma semana empecemos a hablar y cuando haya algo tangible os iremos informando", ha explicado. Ha recordado que, mientras se concreta el acuerdo, se mantendrá la financiación de los servicios ferroviarios desde Aragón.