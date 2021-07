En el seno del Gobierno de Aragón no hay unanimidad en lo que respecta a que Aragón y Cataluña vayan unidas en una candidatura olímpica a los Juegos Olímpicos de Invierno. Uno de los miembros del cuatripartito, Chunta Aragonesista (CHA) ya ha señalado públicamente su posición contraria al proyecto. Todo ello después de que el pasado miércoles el presidente de la comunidad, el socialista Javier Lambán, hiciera una solicitud oficial al Comité Olímpico y al día siguiente lo rechazara alegando traición por parte de su homólogo catalán, Pere Aragonés.

El presidente de CHA, Joaquín Palacín, señaló, a través de un comunicado, que Aragón « no puede formar parte de un proyecto olimpico de invierno, ni de manera conjunta con otros territorios, ni en solitario, porque el modelo de juegos no tiene una visión sostenible , desde un punto de vista económico y ambiental». «Detrae una enorme cantidad de dinero público , que consideramos sería más necesario ahora priorizarlo en inversiones públicas con el objetivo de avanzar hacia un nuevo modelo productivo más digital y sostenible , basado en un consumo de proximidad . De este modo, la candidatura planteada no cabe en un desarrollo adecuado y equilibrado de un territorio tan frágil como el Pirineo aragonés», aseveró.

Por este motivo, ante lo que la formación califica de «insistencia del presidente del Gobierno de España» , y a través de los acuerdos con Compromís, van a presentar una iniciativa en el Senado para conocer los pormenores y situación actual de la propuesta de candidatura y para pedir su retirada definitiva.

Asimismo, los nacionalistas reaccionaron a la iniciativa parlamentaria presentada por Vox en el Congreso de los Diputados para impulsar el trasvase del Ebro. «Instamos a todos los partidos a que la rechacen para que quede zanjado, definitivamente, cualquier nueva tentación de incluir el trasvase del Ebro a otras cuencas en las decisiones del Gobierno», sentenció Palacín, al tiempo que ha reclamado, especialmente a PP y Ciudadanos, que «dejen solos a quienes buscan constantemente el expolio de nuestras señas de identidad y se sumen al rechazo al trasvase del Ebro, porque Aragón lo demanda y es imprescindible para un futuro sostenible». H