Zaragoza se ha convertido en la primera y única parada de un grupo de 15 ciclistas pamploneses que están realizando un reto solidario en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Su desafío es recorrer la distancia que une las ciudades de Pamplona y Cambrils, 430 kilómetros, prácticamente de tirón en menos de un día y pasando la noche sobre dos ruedas. El objetivo es seguir haciendo visible una enfermedad que afecta a más de 4.000 personas en toda España y apoyar de forma activa a las asociaciones que están detrás.

"La ELA es una enfermedad cruel, muy complicada. La labor que realizan asociaciones como ARAELA, en Aragón, o ANELA, en Navarra, es muy importante porque gracias a retos como éstos consiguen que la ciudadanía conozca de cerca la enfermedad y a través de los retos pueden obtener apoyo económico para seguir avanzando en tratamientos e investigación", ha asegurado la consejera de Servicios Públicos, Natalia Chueca, durante el recibimiento de los deportistas en su parada en Zaragoza, ayer.

Los 15 ciclistas, con edades entre los 24 y 65 años, han partido del Club de Tenis de Pamplona a las dos de la tarde de ayer. Sobre las 21.00 horas han parado en Zaragoza, junto al centro médico Grande Covián.

Allí han sido recibidos por la consejera de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, y representantes de la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica. "Es un objetivo de aplaudir, lo que están realizando los 15 ciclistas es una labor solidaria y un gran esfuerzo del que queremos felicitarles desde el Ayuntamiento", ha concretado Chueca.

"Su gesto servirá para que se conozca esta enfermedad tan desconocida y, sobre todo, para que otras asociaciones puedan iniciar otro tipo de retos que le den visibilidad", ha añadido la consejera.

Momento importante

Para los responsables de ARAELA, la asociación aragonesa, también ha sido un momento muy importante porque con este reto se consigue que los aragoneses conozcan cómo es la enfermedad y cómo afecta a quienes la padecen. Según han reconocido, cualquier apoyo o movimiento social que se realice en la lucha contra la ELA "es fundamental y de agradecer".

Esta iniciativa surgió de un aficionado a la bici, Daniel Ruano, tras toparse en Internet con un video de Juan Carlos Unzué, ex deportista y afectado de ELA, hablando sobre su enfermedad al alumnado de un instituto.

"Me removió por dentro, me emocionó la forma con la que explicaba una enfermedad tan dura con esa calma. Me hizo pensar y me empujó a buscar más información sobre la ELA y sobre ANELA, la asociación referencia en Navarra. Teníamos que hacer algo para apoyarles de la mejor manera que sabemos, sobre una bici", ha explicado Ruano, quien ha trasladado la posibilidad de poner en marcha un reto solidario al grupo de cicloturistas del club de tenis.

Un grupo que se reúne semanalmente para hacer rutas en bici y que se ha volcado en el reto, ya sea participando o acompañando con vehículos de apoyo a los corredores, de edades comprendidas entre 24 y 65 años.

Hoy han sido recibidos en la localidad tarraconense de Cambrils por un grupo de socios de la asociación navarra ANELA. Allí también se está realizando otro reto deportivo, una travesía por relevos de 45 kilómetros entre una plataforma petrolífera y el puerto de Cambrils.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso, de origen desconocido y sin tratamiento eficaz, caracterizada por una atrofia progresiva de la musculatura voluntaria del organismo.