El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado su "enorme alegría" por la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont en Cerdeña, en las últimas horas.

Así lo ha manifestado en el turno de preguntas de la oposición, en la que el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, le ha preguntado directamente si no cree que es el momento "de que Pedro Sánchez rompa amarras con el independentismo".

A ello, Lambán ha aclarado que "la detención del presunto delincuente Puigdemont me ha producido una enorme alegría". Sin embargo, el líder aragonés ha reconocido que se esperan "muchas dificultades de tipo jurídico para que el expresident de la Generalitat se siente en el banquillo". Así se constata, también, en las últimas horas, con las distintas interpretaciones realizadas por la defensa de Puigdemont y el Gobierno español y la Justicia española.

La valoración de Lambán se suma a las reacciones de otros líderes políticos, que van desde el apoyo a Puigdemont hasta la celebración de su arresto.

Asimismo, el presidente aragonés ha vuelto a lamentar el hecho de que la gobernanza del país recaiga en los partidos independentistas. "Es algo que no me gusta, pero ahora, salvo la buena voluntad de Ciudad anos, no se ven posibilidades en ningún otro partido", ha subrayado, ante las preguntas de Pérez Calvo. "Los grandes acuerdos que vengo reclamando en España entre los grandes partidos, ni están, ni se le esperan", ha concluido Lambán.