Al fondo de casi todo en el PP de Aragón está hoy en día el congreso regional que se debe celebrar en breve. Sobre todo porque no hay certezas de cuántos ni quiénes se presentarán. También porque la cita en cuestión podría dar un vuelco al Partido Popular antes de final de año. No hay fechas por ahora. Ha dicho este viernes el diputado nacional Eloy Suárez que se celebrará en “fechas próximas”, sin concretar. Las quinielas apuntan a la última semana de noviembre o la primera quincena de diciembre. De momento, ni siquiera Luis María Beamonte, presidente autonómico de la formación, ha dado a conocer su posición. Y no lo hará probablemente hasta que no haya una convocatoria oficial, que se debe producir mes y medio antes de la fecha marcada para el congreso.

“Sería muy imprudente por mi parte hablar de esto porque no se conoce mucho”, ha explicado Suárez respecto al escenario de rumores instalado estos días en Zaragoza y donde aparecen otros nombres como el de Jorge Azcón, que podría postularse para dirigir el partido aunque se mantenga firme en su despacho del consistorio zaragozano. El alcalde tampoco ha confirmado nada. Ni él ni nadie , en realidad. “Hacer conjeturas es difícil. Eso solo está en las cabezas de quienes quieren presentarse”, ha explicado el diputado popular.

“Cuando se dice que en el PP designamos ‘digitalmente’ a los candidatos, a mí a lo que me suena es a lo que está haciendo el PSOE”, ha dicho Suárez, que ha aprovechado para recordar que Pablo Casado ganó su sitio “contra todo pronóstico y frente al aparato del partido” e incidir en que los congresos en su partido “son abiertos”.

Precisamente el líder nacional dijo ayer que defiende las primarias, “y que se presente quien quiera", porque él mismo fue elegido por este método en julio de 2018 en el congreso extraordinario en el que se votó al sucesor de Mariano Rajoy. Entonces "nadie daba nada" por su elección frente a María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría.

El popular se ha mostrado convencido de que el congreso se convocará pronto y que “iremos, votaremos y al día siguiente primará una consigna clara: la unidad de partido”, recalcando que, en estos momentos, “y con las expectativas que tenemos, sería temerario pensar que de estos procesos regionales no va a salir un partido fortalecido. Yo lo digo siempre: si no hay un partido unido, no hay gobierno”.

Por último, y después de recordar que la apuesta de Casado, en su día, fue Isabel Díaz Ayuso, ahora empeñada en convocar de inmediato el congreso de Madrid para ser su presidenta, reiteró que desconoce “quién va a ser” el próximo líder en la comunidad. “No tengo ni idea. Pero pasará lo que suele pasar en los congresos regionales, que se hacen con el objetivo de ganar las elecciones”.

En referencia a la convención nacional que tuvo lugar en Valencia, el diputado por Zaragoza ha destacado que el partido ha salido más unido y lo interpreta como la "antesala" de futuras victorias electorales. Pablo Casado llegó con los deberes "bien hechos" y quien pensaba que la convención iba a ser un "calvario" por la competencia de otros barones o baronesas --en referencia a Díaz Ayuso--, “se equivocó” porque no hubo confrontación. No solo eso, según Suárez el PP es ahora “la primera fuerza política en las encuestas”.