El Gobierno de Aragón eliminará las restricciones en la localidad del Caspe en la noche este viernes al sábado. Es decir, el municipio del Bajo Aragón disfrutará de su primer fin de semana en fase 1 de alerta sanitaria, equiparándose al resto de la comunidad. Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, quien ha confirmado que tras revisar los datos "hay un descenso vertiginoso" de su incidencia acumulada. "Prácticamente está ya en las cifras que el resto de localidades de la comunidad. Vamos a elaborar la orden, que se publicará este viernes, para que Caspe entre ya en nivel 1", ha dicho.

Según la aplicación interactiva del covid, en estos momentos Caspe alcanza una incidencia acumulada a siete días de 89,8 casos por 100.000 habitantes. Hace siete días esta era de 468 casos por 100.000 habitantes. La caída ha sido considerable en una semana.

Por otro lado, la normativa que prohibía la celebración de fiestas patronales en Aragón establecía como fecha tope el 31 de octubre. Es decir, que a partir del 1 de noviembre estos actos en la comunidad volverán a estar permitidos.

La situación epidemiológica en Aragón, en general, es estable tras el ligero repunte de la curva tras la semana del Pilar. "Estamos más o menos con la misma tendencia que el resto de las comunidades. El repunte del Pilar se ha contenido y estamos bajando de nuevo. Son unas cifras tolerables y optimistas", ha dicho Repollés. "Van pasando los días y no parece que ese repunte tenga demasiada repercusión en los contagios y muy poca en los hospitales, donde seguimos bajando. La situación es de estabilidad y de esperanza, con una alegría contenida. El covid no se ha ido, pero es un periodo de calma", ha matizado la consejera.

"No creo que tengamos problemas con la segunda de Janssen"

Por otro lado, Repollés ha apuntado que no esperan problemas con la segunda dosis de Janssen, que se pondrá a partir del 15 de noviembre, en colectivos como inmigrantes, gente sin hogar o Erasmus que ya se han ido. "Hay una colaboración entre comunidades que posibilita que si estas personas están ahora en otro lugar que no sea Aragón, donde recibieron la primera dosis, puedan ahora recibir la segunda en otro lugar. Cualquier persona tendrá acceso. Nosotros tenemos un registro de todas las personas y no prevemos problemas especiales".