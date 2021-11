La ONCE ha dedicado el cupón del 11 del 11 al Hospital Universitario Miguel Servet. El sorteo con esta imagen forma parte de la serie Tú eres importante, con la que la ONCE rinde homenaje a quienes trabajan en los centros hospitalarios. Cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen de la casa grande.

La presentación de la iniciativa ha tenido lugar hoy en el cine del Edificio Materno Infantil, y ha contado con la intervención del gerente del Salud, José María Arnal, y de la delegada territorial de la ONCE, Raquel Pérez Valcárcel. El gerente del Sector 2, Luis Callén, que ha presentado el acto, ha agradecido que la institución que representa forme parte de esta campaña de visibilidad y ha hecho extensivo el homenaje de la ONCE a todos los trabajadores sanitarios y no sanitarios tanto del Hospital como de la red de Atención Primaria.