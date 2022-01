La vuelta al colegio después de la Navidad va a ser, de nuevo, una prueba para la comunidad educativa. Con una transmisión de coronavirus como nunca antes se había producido en Aragón, miles de escolares aragoneses regresan hoy a las aulas con un protocolo de actuación similar al previsto para el inicio de curso, el pasado mes de septiembre.

Al finalizar el primer trimestre, los escolares abandonaron las aulas en plena subida de la séptima ola en Aragón, y vuelven hoy cuando todavía no se ha alcanzado el pico de contagios. En estas tres semanas, los ingresos hospitalarios han pasado de 316 el pasado 22 de diciembre a 786 según el último balance de Salud Pública. La incidencia acumulada ha escalado de 1.200 casos de covid por 100.000 habitantes a 4.460 en Aragón.

Ante esta situación, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPAR), reconoce que «el mes de enero no será nada fácil», pero transmite un mensaje de «tranquilidad y de paciencia» a las familias, ya que expresaron su «confianza en los protocolos previstos».

Asimismo, reclamaron un seguimiento de los mismos, en especial de la duración de las cuarentenas, que permita ajustarlas si se ve que no funcionan. «Sabemos que los primeros días serán de ajustes en muchos centros, porque no se sabe el profesorado que hay de baja», explicaron desde la federación. Eso sí, reclamaron «claridad en los protocolos». «Este asunto puede generar incertidumbre en las familias, y aunque el seguimiento de casos durante toda la pandemia dice que el nivel de positivización es muy bajo, pediremos que se ajusten si se ve que no son efectivas tras las dos primeras semanas», señala.

En el día a día de los centros, se mantendrá la obligatoriedad del uso de mascarilla (salvo para menores de 6 años), la ventilación cruzada, el uso de gel hidroalcohólico, y se reforzará la separación de grupos de Infantil y Primaria para intentar mantener los grupos estables de convivencia «lo más estancos posibles». También quedarán afectadas las reuniones sociales y de trabajo. «Las tutorías vuelven a ser virtuales, y mas restricciones afectarán al proceso de adscripciones, porque en estas semanas es cuando los alumnos de 6º tienen que reservar su plaza en los institutos», señalan.

Profesores de baja

Desde la Asociación de directores de institutos, Eva Bajén, no oculta que la vuelta al colegio va a ser «complicada, pero haremos todo lo posible porque haya la mayor normalidad». En su caso, la gran incógnita es si habrá profesores suficientes para atender las clases.

«Con que el 10% de la plantilla esté de baja en algunos centros puede ser un problema muy grave», alerta. Por eso, reclama «celeridad» en la sustitución de las bajas. Además, alerta de la dificultad de cubrir algunos perfiles específicos de los que no hay muchos docentes disponibles. «Esperamos que se solucione con los llamamientos diarios porque si no, tendremos un problema importante», concluye.

Según los últimos balances del Gobierno de Aragón, a fecha de 5 de enero había de baja 738 trabajadores del Departamento Educación. Aunque el Ejecutivo no especificó la causa, se deduce que la mayor parte de estas incapacidades temporales están relacionadas con el covid.