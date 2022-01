La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha mantenido este miércoles una reunión informativa con los presidentes de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, y CEOE Aragón, Ricardo Mur, para revisar el procedimiento de gestión de la incapacidad temporal (IT) en el marco de esta séptima ola epidémica de covid-19. Los representantes de las organizaciones empresariales han transmitido al Departamento la preocupación de las empresas por el impacto que están teniendo las bajas en el sistema productivo.

El Gobierno de Aragón estudia incorporar inspectores médicos de los centros de salud para tramitar las bajas por covid-19 ante la saturación que presenta la Atención Primaria y el elevado número de contagios que se registran en la comunidad, el 50 % mediante test de autodiagnóstico.

Aunque desde CEOE Aragón reclaman que las altas y bajas, además de ser supervisadas cuando se trata de autodiagnóstico, se puedan tramitar en una única visita e incluso con participación de las mutuas, el Gobierno de Aragón recuerda a Efe que este sistema es de competencia nacional y está regulado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

De este modo, durante la reunión, a la que han asistido también el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, y el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, y el responsable de Atención Primaria y Hospitales, Javier Marzo, ambas partes han manifestado su voluntad de colaboración mutua en la mejora y agilización de los mecanismos para gestionar los partes de baja.

Así, ante la percepción generalizada de que los resultados positivos del autotest generan de forma automática un parte de baja, ambas partes recuerdan que es preceptivo que el procedimiento de emisión de baja laboral sea validado por un médico.

Respecto a la petición de las organizaciones empresariales para que las mutuas puedan emitir los partes de IT, el Departamento de Sanidad ha explicado que el marco legislativo estatal no contempla esta opción. En consecuencia, se ha acordado intensificar la colaboración con las mutuas, de modo que puedan reforzar las labores de seguimiento y control de los procesos de IT.