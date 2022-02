Nicolás López Micone, estudiante del IES Pedro Cerrada de Utebo, de 15 años, ha sido uno de los 400 seleccionados para la beca que ofrece la Fundación Amancio Ortega. Esta beca te da la oportunidad de estudiar todo el primer curso del Bachillerato en EEUU o Canadá.

¿Por qué decidisteis enviar la solicitud para poder participar en la beca?

Porque es una experiencia que podía ser muy interesante para mí. En un principio era algo muy difícil y que veía lejano porque se apunta mucha gente. Siempre cabía la posibilidad de que entrase.

¿Cómo te sientes al ser elegido entre más de 10.000 participantes?

Me siento un afortunado. Siento que es una recompensa al esfuerzo que he hecho durante estos años. Siempre me he esforzado y el inglés por suerte se me ha dado bien y he podido sacar siempre buenas notas.

El destino del país se hace por sorteo, ¿cuál de los dos países prefieres y por qué?

Voy a ir a la provincia de Ontario en Canadá pero todavía no sé la ciudad en la que voy a estudiar. Yo prefería ir a Estados Unidos porque es más famoso y turístico, pero he estado investigando y para vivir me resulta más interesante Canadá.

"Esta beca es una oportunidad única y tal vez solo la pueda vivir una vez en mi vida"

¿Cómo te enteraste de que eras uno de los seleccionados?

Yo estaba en clase y justo a esa hora tenía libre. Al ver que era uno de los seleccionados me emocioné mucho ya que he trabajado bastante para poder conseguir esta beca. Es una oportunidad única y que tal vez solo viva una vez en mi vida.

¿Qué tipo de Bachillerato vas a cursar cuando estés allí?

Una vez allí me voy a especializar en el Bachillerato de ciencias porque es lo mismo que estoy cursando aquí.

Para llegar a ser uno de los elegidos tienes que pasar una serie de fases. ¿Qué tienen en cuenta para ser uno de los seleccionados?

A la hora de seleccionarte valoran las notas de tercero de la ESO y un formulario con una prueba de inglés. La nota de corte este año fue altísima, un 9,89. Tuve la suerte de pasar el corte ya que saqué un 9,9. Fuimos 1.200 personas de 10.000 las que lo pasamos.

Una vez que sois 1.200, ¿qué más hay que hacer para optar a la beca?

Una vez dentro, tienes que enviar un vídeo presentación en español de tres minutos y hacer un test de personalidad. Luego te tienen que hacer una carta de recomendación. En mi caso me la hizo un profesor que me lleva dando clase desde primero de la ESO. Una vez hecho esto te hacen una prueba que consta de una exposición en inglés de unos tres minutos y una entrevista con preguntas en español.

¿Cómo te va a ayudar el que te hayan proporcionado esta beca?

Me va a ayudar a vivir nuevas experiencias fuera de mi casa en un país que no conozco y a mejorar mi inglés.

¿Te habías planteado estudiar alguna vez en el extranjero?

Nunca me había planteado la opción de poder estudiar en el extranjero. Me planteé optar a esta beca porque mi madre me la enseñó y vi que era una muy buena opción para poder mejorar mi inglés y poder vivir una experiencia única.

¿Sabes si hay algún aragonés más entre los 400 seleccionados?

No lo sé, pero es algo que me gustaría conocer para poder comunicarme con ellos. En marzo tenemos unas convivencias en Madrid y estaría bien poder conocer a alguien.

Una de las normas es que no te puede visitar tu familia en esos 10 meses. ¿Cómo vas a llevar el tema?

No es algo que me preocupe mucho porque sé que cuando vuelva van a estar aquí al igual que mis amigos. Podré conocer gente nueva en Canadá y espero estar muy a gusto con la familia de acogida.